В Крыму совершено нападение на сотрудника ГИБДД

Полицейские проводят проверку по факту нападения и оскорбления инспектора ГИБДД при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, нападавшим был нетрезвый молодой человек.

«Инцидент произошел поздно вечером в центре Евпатории на людной улице. Инспектор ДПС в рамках операции «Нетрезвый водитель» остановил автомобиль KIA под управлением 23-летней гражданки. Во время разъяснения причин остановки и проверки документов, 21-летний пассажир остановленного автомобиля, подойдя к Госавтоинспектору и проявляя агрессию, неожиданно нанес ему удар в грудь», – говорится в сообщении.

Также мужчина, схватив сотрудника полиции за руки и за форменную одежду, попытался сбить его с ног. На требование прекратить противоправные действия, агрессивный молодой человек не реагировал и продолжал нецензурно выражаться, оскорбляя правоохранителей.

Полицейские применили к нападавшему меры физического воздействия. Нетрезвого молодого человека задержали и доставили в отдел МВД по Евпатории. По факту оскорбления и нападения на инспектора ГИБДД, находившегося при исполнении должностных обязанностей, действиям гражданина будет дана правовая оценка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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