Власть
В Крыму опять обещают ликвидировать очереди в детские сады, на этот раз через три года
фото © Новости Крыма
С 2014 года в Крыму построено 35 дошкольных образовательных учреждений, установлено 68 модульных детских садов. Создано 30905 мест.
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
«Уверена, что до 2024 года у нас все маленькие крымчане будут получать дошкольное образование», — сказала министр.
По словам Валентины Лаврик, на сегодняшний день доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 94%, для детей до 3-х лет — 74%.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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