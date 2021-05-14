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Власть

В Крыму опять обещают ликвидировать очереди в детские сады, на этот раз через три года

09:28 пятница, 14 мая 2021
В Крыму опять обещают ликвидировать очереди в детские сады, на этот раз через три года

фото © Новости Крыма

С 2014 года в Крыму построено 35 дошкольных образовательных учреждений, установлено 68 модульных детских садов. Создано 30905 мест.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

«Уверена, что до 2024 года у нас все маленькие крымчане будут получать дошкольное образование», — сказала министр.

По словам Валентины Лаврик, на сегодняшний день доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 94%, для детей до 3-х лет — 74%.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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