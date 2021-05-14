В Крыму более ста новых заражений за сутки

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За 13 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3915 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 135 человек, выздоровевших за весь период – 38 701 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек. За 12 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.

Прививки от коронавируса сделали свыше 170 тысяч крымчан. На сегодняшний день в Крыму поставлено 232 тысяч 852 дозы вакцины от коронавируса. Привито 174 тысяч 163 человека.

В Крыму растет число госпитализаций пациентов с COVID. За неделю в Крыму увеличилось число случаев госпитализаций пациентов с COVID-19.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 11 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.