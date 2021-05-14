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Украина развернула системы залпового огня «Ураган» на границе с Крымом

15:05 пятница, 14 мая 2021
Украина развернула системы залпового огня «Ураган» на границе с Крымом

фото © пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ

Недалеко от границы с Крымом украинские подразделения реактивной артиллерии отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба командования Объединенных сил (ОС) ВСУ.

По словам командующего ОС Сергея Наева, плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» прошли в «условиях максимально приближенных к боевым». Он отметил, что оружие было приведено в боевую готовность «за считанные минуты».

«Воины-реактивщики быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения», – сказал Наев.

Во время учений военнослужащие отработали учебные упражнения по «уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника», а также по «дистанционному минированию исходных районов вероятного наступления условного противника».

Командующий добавил, что данные подразделения «круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения», а в случае обострения ситуации «всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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