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Украина развернула системы залпового огня «Ураган» на границе с Крымом
фото © пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ
Недалеко от границы с Крымом украинские подразделения реактивной артиллерии отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.
Об этом сообщила пресс-служба командования Объединенных сил (ОС) ВСУ.
По словам командующего ОС Сергея Наева, плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» прошли в «условиях максимально приближенных к боевым». Он отметил, что оружие было приведено в боевую готовность «за считанные минуты».
«Воины-реактивщики быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения», – сказал Наев.
Во время учений военнослужащие отработали учебные упражнения по «уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника», а также по «дистанционному минированию исходных районов вероятного наступления условного противника».
Командующий добавил, что данные подразделения «круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения», а в случае обострения ситуации «всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Украина развернула системы залпового огня «Ураган» на границе с Крымом фото
Недалеко от границы с Крымом украинские подразделения реактивной артиллерии отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.
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