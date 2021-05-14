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Власть

Суд запретил фирме добывать нефть и газ на месторождении в Крыму

13:36 пятница, 14 мая 2021
Суд запретил фирме добывать нефть и газ на месторождении в Крыму

фото © ria.ru

По иску природоохранной прокуратуры суд запретил предприятию добычу углеводородного сырья на Владиславовском месторождении в Ленинском районе Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики. 

По информации ведомства, компания, получившая лицензию на разработку месторождения, пробурила скважины на земельном участке, на который отсутствуют правоустанавливающие документы.

В этой связи природоохранный прокурор внес руководителю фирмы представление, но по результатам его рассмотрения меры по устранению нарушений не были приняты.

«Прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности по разработке Владиславовского месторождения полезных ископаемых до оформления правоустанавливающих документов на земельный участок. Решением суда требования прокурора удовлетворены», – сообщили в прокуратуре РК.

Владиславовское нефтегазовое месторождение - месторождение нефти и газа в Крыму, относится к Индоло-Кубанской нефтегазоносной области Южного нефтегазоносного региона Украины. Расположено в юго-западной части Керченского полуострова в 12 км от Феодосии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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