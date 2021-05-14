Суд в Крыму избрал меру пресечения сообщившему о минировании школы

Красногвардейский районный суд Крыма избрал меру пресечения местному жителю, который сообщил о ложном минировании учебного учреждения.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю.

«Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 июля», – сообщила Постнова.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который опубликовал в соцсетях сообщение о минировании школы. Правоохранители незамедлитено отреагировали на сообщение и задержали его.

Позже пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю официально подтвердила, что молодой человек задержан и опубликовала кадры допроса. Он рассказал правоохранителям, что разместил фейковое сообщение о готовящемся теракте, чтобы проверить работу правоохранительных органов Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти накажут крымчанина, который «не сдал полиции террориста». Нижнегорский районный суд Крыма оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за то, что тот не сообщил о преступлении.

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