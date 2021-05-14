Власть
Суд в Крыму избрал меру пресечения сообщившему о минировании школы
Красногвардейский районный суд Крыма избрал меру пресечения местному жителю, который сообщил о ложном минировании учебного учреждения.
Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю.
«Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 июля», – сообщила Постнова.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который опубликовал в соцсетях сообщение о минировании школы. Правоохранители незамедлитено отреагировали на сообщение и задержали его.
Позже пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю официально подтвердила, что молодой человек задержан и опубликовала кадры допроса. Он рассказал правоохранителям, что разместил фейковое сообщение о готовящемся теракте, чтобы проверить работу правоохранительных органов Крыма.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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