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Власть

Суд в Крыму избрал меру пресечения сообщившему о минировании школы

16:54 пятница, 14 мая 2021

Красногвардейский районный суд Крыма избрал меру пресечения местному жителю, который сообщил о ложном минировании учебного учреждения.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю.

«Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 июля», – сообщила Постнова.

 Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который опубликовал в соцсетях сообщение о минировании школы. Правоохранители незамедлитено отреагировали на сообщение и задержали его.

Позже пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю официально подтвердила, что  молодой человек задержан и опубликовала кадры допроса. Он рассказал правоохранителям, что разместил фейковое сообщение о готовящемся теракте, чтобы проверить работу правоохранительных органов Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти накажут крымчанина, который «не сдал полиции террориста». Нижнегорский районный суд Крыма оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за то, что тот не сообщил о преступлении.

Суд запретил фирме добывать нефть и газ на месторождении в Крыму. По иску природоохранной прокуратуры суд запретил предприятию добычу углеводородного сырья на Владиславовском месторождении в Ленинском районе Крыма.

В Крыму участковый в одиночку задержал рубщиков можжевельника. Отрабатывая поступившую информацию о незаконной вырубке, участковый уполномоченный полиции Руслан Музафаров задержал двоих злоумышленников.

В Крыму совершено нападение на сотрудника ГИБДД. Полицейские проводят проверку по факту нападения и оскорбления инспектора ГИБДД при исполнении служебных обязанностей.

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