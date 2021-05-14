США заявили о переброске в Крым тяжелых видов вооружения

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На полуостров в частности перебрасывают элементы десантно-штурмовой авиации, а также танки Т-72Б3, 120-мм минометы, гаубицы и бронетехнику.

В США заявили, что Российская Федерация начала перебрасывать тяжелую военную технику на территорию Крыма. Об этом сообщила исполняющий обязанности заместителя главы миссии Соединенных Штатов при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлери.

По ее словам, «Россия также активно призывает к своей армии тысячи жителей полуострова».

Отмечается, что Россия перебрасывает в Крым элементы десантно-штурмовой авиации, а также танки Т-72Б3, 120-мм минометы, гаубицы и бронетехнику, среди прочего оборудования и техники.

«Мы призываем Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских политических заключенных, которых она удерживает», - заявила Розенсток-Силлери.

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