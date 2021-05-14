София Ротару продает свой отель в Ялте

фото © villa-sofia.ru

Певица и модель Анна Калашникова сообщила о том, что риелтор ей предложил приобрести расположенный в Крыму отель «Вилла София», собственницей которого является эстрадная исполнительница София Ротару. Объект находится в самом центре Ялты.

Как отмечается, около 30 лет назад София Ротару взяла в аренду фундамент купален Роффе 1897 года. На реставрацию ушло, согласно слухам, около $1 000 000. На этом месте и был возведен отель. На сегодняшний день он закрыт и продается.

Изначально звезда хотела выручить за объект денежные средства в размере 25 000 000 евро, сообщил риелтор, на слова которого ссылается Анна Калашникова. Теперь же артистка снизила цену на два миллиона – но и это недешево, считает специалист.

«На сегодняшний день такая покупка мне не по карману. Я много трачу на содержание недвижимости, которая расположена в Испании и в Москве», – отметила Анна Калашникова.

Фото Анна Калашникова

- И поскольку в пандемию концертов не так много, как прежде, шоу-бизнес терпит большие убытки, София Михайловна решила продать свой отель в Ялте. Так мне объяснили специалисты в сфере недвижимости. Сын Ротару Руслан Евдокименко, который занимался этим бизнесом, выставил гостиницу на продажу за 25 миллионов евро. Но сейчас кризис, у людей нет денег, покупателей пока не нашлось. Поэтому сейчас цена на «Виллу София» снизилась до 23 миллионов евро. Но по словам местных риелторов, цена сильно завышена и вряд ли Софии Михайловне удастся продать свой отель. Мне пока тоже такая покупка не по карману, много средств уходит на содержание недвижимости в Москве и в Испании. Думаю, что если кто и купить отель Ротару, то какой-нибудь ее поклонник, для которого будет приятно хотя бы таким образом прикоснуться к этой легендарной артистке, - считает Анна Калашникова.

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