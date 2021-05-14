Севастополец провел махинации с саженцами винограда, теперь он может сесть на пару лет в тюрьму

Севастополец лишился более ста тысяч рублей при покупке саженцев винограда у знакомого.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Как рассказал потерпевший, он собирался приобрести саженцы и рассказал об этом приятелю. Мужчина охотно согласился помочь, и севастополец передал ему 110 тысяч рублей.

Однако спустя время товарищ перестал отвечать на телефонные звонки. Поняв, что стал жертвой обмана, 48-летний местный житель написал заявление в полицию.

Подозреваемым оказался 42-летний ранее судимый севастополец. В отношении задержанного сотрудники полиции возбудили уголовное дело за мошенничество. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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