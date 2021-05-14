Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.7
воздух +22
море +14

Происшествия

Севастополец провел махинации с саженцами винограда, теперь он может сесть на пару лет в тюрьму

Севастополец лишился более ста тысяч рублей при покупке саженцев винограда у знакомого.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Как рассказал потерпевший, он собирался приобрести саженцы и рассказал об этом приятелю. Мужчина охотно согласился помочь, и севастополец передал ему 110 тысяч рублей.

Однако спустя время товарищ перестал отвечать на телефонные звонки. Поняв, что стал жертвой обмана, 48-летний местный житель написал заявление в полицию.

Подозреваемым оказался 42-летний ранее судимый севастополец. В отношении задержанного сотрудники полиции возбудили уголовное дело за мошенничество. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин стал фигурантом уголовного дела из-за мошенничества с пособием по безработице. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении жителя Кировского района Крыма, незаконно получавшего пособие по безработице.

Привет из 90-х: в Феодосии нашли схрон с боеприпасами. Пограничники нашли в Феодосийском селе Курортное тайник с боеприпасами «из девяностых».

Жену гражданина Узбекистана, убитого ФСБ, депортируют из Крыма. В Крыму Советский районный суд вынес решение о депортации Сохибы Бурхановой, жены гражданина Узбекистана Наби Рахимова, застреленного при обыске сотрудниками ФСБ.

Крымчанина задержали за ложное сообщение о теракте в школе. Правоохранители Крыма задержали молодого мужчину за ложное сообщение в социальных сетях о якобы готовящемся теракте в одной из школ региона.

Stars
София Ротару продает свой отель в Ялте

София Ротару продает свой отель в Ялте фото

Певица и модель Анна Калашникова сообщила о том, что риелтор ей предложил приобрести расположенный в Крыму отель «Вилла София», собственницей которого является эстрадная исполнительница София Ротару. Объект находится в самом центре Ялты.

Власть
«Просим уволить мэра»: жители Керчи нажаловались Путину

«Просим уволить мэра»: жители Керчи нажаловались Путину

Многочисленные проблемы в Керчи стали предметом обсуждения на общекрымском совещании, на котором обсудили вопросы, связанные с санитарной очисткой, благоустройством, ремонтом дорог и аварийным жильем.

Власть
США заявили о переброске в Крым тяжелых видов вооружения

США заявили о переброске в Крым тяжелых видов вооружения

На полуостров в частности перебрасывают элементы десантно-штурмовой авиации, а также танки Т-72Б3, 120-мм минометы, гаубицы и бронетехнику.

Власть
С 1 сентября все школы Ялты будут охранять ЧОПы

С 1 сентября все школы Ялты будут охранять ЧОПы

До начала нового учебного года все общеобразовательные школы Ялты заключат договоры с частными охранными организациями.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации