С 1 сентября все школы Ялты будут охранять ЧОПы

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До начала нового учебного года все общеобразовательные школы Ялты заключат договоры с частными охранными организациями.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил начальник управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский.

«Главой администрации уже принято решение, что с 1 сентября все школы Ялты перейдут на частную охрану. То есть, частная охранная организация будет обеспечивать безопасность пребывания детей в образовательной организации. Хотя, стоит отметить, что иногда наши дежурные бывают более бдительными, чем профессиональная охрана», — сказал Ренард Кутковский.

Напомним, как сообщало Новости Крыма, по данным Министерства образования, науки и молодежи Крыма, единой охранной фирмы, которая бы занималась охраной школ, на полуострове нет. Образовательные учреждения заключают договор с частным охранным предприятием, либо обеспечивают безопасность собственными силами. «Тревожные кнопки», которыми оборудованы все школы, обслуживает Росгвардия.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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