«Просим уволить мэра»: жители Керчи нажаловались Путину

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Многочисленные проблемы в Керчи стали предметом обсуждения на общекрымском совещании, на котором обсудили вопросы, связанные с санитарной очисткой, благоустройством, ремонтом дорог и аварийным жильем.

Глава Крыма Сергей Аксенов, рассказывая о жалобах местных жителей, привел в качестве примера ситуацию в Керчи, где побывал недавно глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. Тем временем керчане собирают подписи под петицией за отставку главы администрации Керчи Сергея Бороздина.

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк рассказал о выявленных недостатках в сфере благоустройства в Керчи.

«Недавний мой выезд в Керчь наглядно показал существующие недостатки в тех вопросах, которые озвучивались на рабочем совещании. Это, напомню, недостаточный уход за придомовыми, общественными и дворовыми территориями, ремонт дорог, благоустройство», – написал Гоцанюк на своей странице в Фейсбуке.

На сайте Change.org появилась петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину, с просьбой уволить с должности главу керченской городской администрации Сергея Бороздина, который, по словам авторов, «не справляется со своими обязанностями, бездействует, равнодушен к судьбе города-героя, а также полностью потерял доверие керчан, своим бездействием и равнодушием дискредитирует органы власти».

«За четыре года своего пребывания у власти Сергей Вадимович Бороздин много обещал керчанам. По факту – мало, что выполнено: керченская набережная продолжает разрушаться; река Мелек-Чесме превратилась в сточную канаву, а горожане регулярно фиксируют слив канализации в речку; благоустройство общественных зон и дворов затянулось на год и вызывает много нареканий от керчан; город погряз в мусоре; керчан терроризируют своры безнадзорных собак, которых в городе по подсчетам уже более 5000 особей», – говорится в сообщении.

По состоянию на 12 мая петицию с просьбой уволить главу администрации Керчи подписали 1557 человек. В комментариях на сайте керчане дают собственную оценку работы городской администрации, нередко – весьма эмоциональную.

«Нынешний мэр совершенно бездействует: набережная ужасная, стыдно смотреть, речка в центре города – помойная яма, тысячи бездомных собак, держащих в страхе городских жителей, и очень-очень много проблем, о которых знает администрация, но действий ноль. Зато плитка у нас меняется каждый год в одних и тех же местах, но только не там, где надо. Перерыли весь город, весь центр на площади. Там ведь был и так красивый парк с новой красивой плиткой, красивыми клумбами и т.д. Перерыли парк напротив Кирова, 5. Там ведь аналогично была новая плитка, красивые клумбы, было все красиво! Зато набережная еле держится, чтоб не уйти под воду. Позор мэру города. Противно наблюдать за всем этим», – прокомментировала петицию керчанка Анна Корж.

Тем временем глава администрации Керчи Сергей Бороздин публикует в Фейсбуке отчеты о встречах с керчанами, которые проводят его заместители. Он признает: горожан беспокоят вопросы, связанные с благоустройством, в том числе покос травы, ремонт подъездов, отсутствие изоляции на теплотрассах, снос аварийных деревьев, ремонт водостоков и вывоз мусора.

Недовольны керчане и состоянием дворов: несмотря на то, что власти Керчи утверждают, что в городе проводится системная работа по благоустройству придомовых территорий, местные жители часто жалуются на бездействие управляющих компаний.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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