Прогноз погоды в Крыму на пятницу 14 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 14 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в центральных и восточных районах), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 24, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 65 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 63 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 80 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью около 14 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 66 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 19, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 77 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 26, ночью около 11 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 22, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 80 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 79 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 13 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 72 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 14, в Николаевке - 14, в Севастополе - 14, в Судаке - 13, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 14, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 21, в Одессе - 13, в Сочи - 14, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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