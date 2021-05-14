Почему стоит выбирать битумную черепицу?

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Битумная черепица или мягкая кровля все чаще используется в новом строительстве. Этот материал пришел к нам из-за рубежа, но всего за несколько лет обрел должную популярность.

Благодаря тому, что битумная черепица гибкая и эластичная, она может укладываться цельным герметичным покрытием на крыши самых разных форм и сложных конфигураций: это и шатерные, и вальмовые, и трапециевидные, и купольные, и даже вертикальные крыши. При должном уходе и правильной эксплуатации материал может прослужить достаточно долго и не принесет никаких проблем. К тому же монтаж битумной черепицы не потребует много сил или каких-то профессиональных умений. Достаточно будет придерживаться технологии укладки.

Помимо всего вышеперечисленного битумная черепица обладает огромным эстетическим потенциалом. Она производится и выпускается во всевозможных цветах и оттенках, формах и текстурах. Один гонт этого кровельного покрытия может сочетать в себе до трех цветов! Компания «Рич Стоун» предлагает широкий ассортимент гибкой кровли от самых известных производителей по выгодным ценам https://xn--h1akcgggi2a.xn--p1ai/sevastopol/bitumnaya-cherepitsa-v-sevastopole. На сайте вы сможете не только ознакомиться с материалом, но и бесплатно проконсультироваться, произвести все необходимые расчеты вместе с отзывчивыми специалистами и заказать доставку выбранного товара в любой из городов Крыма.

Состав битумной черепицы

Кровельное покрытие представляет собой многослойный кровельный пирог из нескольких частей:

· Лицевая сторона каждого гонта представлена минеральной крошкой из базальта или других природных материалов. Данный слой не только обеспечивает защиту изделия от воздействия ультрафиолета, но и выполняет декоративную функцию: задает тон и оттенок.

· Основа гибкой черепицы представлена плотным стеклохолстом, пропитанным в горячем битуме с добавлением полимерных растворов. Благодаря такому составу изделие остается эластичным и влагоустойчивым.

· С изнаночной стороны покрытие имеет самоклеящийся слой, который значительно упрощает монтажные работы. Этот слой покрыт специальной защитной пленкой, которая удаляется перед началом монтажа.

Основные достоинства материала

· Долговечность. При соблюдении всех правил монтажа и правильной эксплуатации битумная черепица может прослужить более 50 лет.

· Бесшумность. Благодаря мягкости и своей текстуре битумная черепица достаточно тихий материал, который не доставит проблем хозяевам во время выпадения осадков.

· Герметичность и водостойкость. Мягкая кровля укладывается цельным ковром, ее гонты плотно прилегают друг к другу и не пропускают влагу.

· Легковесность. Существенно ускоряет процесс установки и транспортировку материала.

· Простой монтаж. Техника укладки битумной черепицы достаточно проста, с этим может справиться даже начинающий застройщик. Плюс ко всему после монтажа кровельного покрытия остается минимальное количество отходов.

· Экологическая безопасность. Битумная черепица не боится воздействия ультрафиолета или солнечных лучей, не выпускает никаких ядовитых или опасных веществ.

· Термоустойчивость. Температура воздуха почти никак не влияет на эксплуатацию и свойства битумной черепицы.

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