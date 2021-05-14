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Плата за тщеславие: крымчанка «сожгла» 350 тысяч рублей, чтобы сын стал знаменитым

19:47 пятница, 14 мая 2021
Плата за тщеславие: крымчанка «сожгла» 350 тысяч рублей, чтобы сын стал знаменитым

фото © vesti.ru

Крымчанка так хотела, чтобы ее сын стал знаменитым, что, не задумываясь, отдала мошенникам 350 тысяч рублей.

Юный житель Феодосии решил стать популярным блогером, но для этого нужно было раскрутить аккаунт в соцсетях. Парень логично рассудил, что нужно обратиться за помощью к профессионалам и довольно быстро нашел в интернете помощников.

Но работа специалиста, как известно, стоит недешево: за раскрутку у будущей звезды попросили 350 тысяч рублей. Блогер пришел за деньгами к маме, и та согласилась заплатить за светлое будущее ребенка.

Однако после того как деньги перевели на указанный счет, гуру продвижения перестали выходить на связь. У матери закралась мысль, что их с сыном обманули, и она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, но перспективы у него неоптимистичные: в ходе следствия выяснилось, что номера телефонов и банковские карты мошенников зарегистрированы в Украине.

В тексте использованы материалы: Новый день

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