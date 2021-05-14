Пеноплекс: история и достоинства

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Утепление – очень важный пункт в строительстве жилья. Любой человек стремится сделать свой дом уютным и комфортным в течение всего времени. Монтаж утеплительных материалов помогает сохранить тепло в холодные сезоны и создать приятный микроклимат в жаркую пору.

Современный строительный рынок предоставляет множество вариантов утеплителей: органические, неорганические, комбинированные и т.д. По праву одним из самых популярных материалов считается пеноплекс или же пенополистирол. Он проверен многовековой историей и остается востребованным благодаря своим техническим качествам.

Компания «Кровельные системы» предоставляет широкий выбор утеплителей, среди которых выделяется пеноплекс СТЕНА, хорошо подходящий для монтажа в вертикальные конструкции https://krov-systems.ru/shop/uteplitel/penopleks-stena/. На сайте магазина вы можете подробнее ознакомиться с его характеристиками, задать вопрос вежливым консультантам и заказать доставку в любой из городов Крыма.

Состав и изготовление пеноплекса

Выпускаться материал начал еще в 1942 году и использовался тогда в строительстве кораблей и лодок. Однако прогресс не стоит на месте, и со временем пеноплекс начали внедрять в другие строительные сферы.

Пеноплекс представляет собой плиты ярко-оранжевого цвета. Для его производства используют такие же сырье, как и для пенопласта, но эти два материала нельзя назвать одинаковыми. Пеноплекс подвергается термической обработке, благодаря чему в конечном счете становится куда более прочным, менее подверженным деформации и лучше переносит нагрузки.

Делается пеноплекс из гранулированного пенополистирола, к которому в процессе нагревания добавляют различные катализаторы из углерода и фреона. Позже газ из полученной массы выветривается, а поверхность постепенно застывает. Далее пористое изделие нарезают на специальных станках и превращают в привычные всем плиты.

Плюсы пеноплекса

· Минимальная теплопроводность (0,032 Вт/м*С). Плиты ЭППС почти не проводят тепло, а это значит, что оно сохраняется в вашем доме.

· Почти не поглощает влагу. Пеноплекс почти единственный в своем роде утеплитель с высокими показателями водостойкости. Маленькие ячейки в его структуре никак не пересекаются друг с другом благодаря прочным стенкам.

· Прочность. Пеноплекс удивительно устойчив к механическим нагрузкам и почти не деформируется.

· Легковесность. За счет своей легкости пеноплекс не создает лишних нагрузок, а его монтаж проходит быстро и без затраты большого количества усилий.

· Долгий срок эксплуатации. Производители дают гарантии того, что пеноплекс прослужит хозяевам более 50 лет. Если брать в расчет то, что за свою многовековую историю он еще

ни разу не подводил и не утратил своих качеств, в это можно легко поверить.

· Устойчивость к разным температурам. Пеноплекс отлично переносит как высокие, как и низкие температуры, при этом не подвергаясь деформации.

· Устойчивость к химическим воздействиям. Пеноплекс почти никак не реагирует на контакт со многими химическими веществами, которые используют во время строительства. Он не растворяется, не повреждается и не меняет своих характеристик. Исключением являются такие вещества, как ацетон, бензин, формальдегид и толуол.

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