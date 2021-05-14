Открыть набережную в Евпатории обещают через год

За два года стоимость ее реконструкции выросла на 400 млн рублей.

Об этом заявил заместитель Председателя Совета министров РК Евгений Кабанов.

В преддверии нового курортного сезона жителей Евпатории беспокоит ситуация с реконструкцией набережной Терешковой, которую должны были завершить еще в июне 2019 года.

«Причина банальна: предыдущий подрядчик, которого мы в 2019 году выгнали, украл 200 млн руб., — пояснил Евгений Кабанов. — Возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день украденные деньги изыскали, но и набережная стала дороже более чем на 400 млн руб. и полная ее стоимость составляет уже около миллиарда рублей».

По словам вице-премьера крымского правительства, новый проект полностью откорректирован и находится на согласовании в Главгосэкспертизе. Ожидается, что в августе текущего года экспертиза будет получена и уже в сентябре можно будет возобновлять строительно-монтажные работы.

«К следующему курортному сезону 2022 мы откроем набережную для гостей и жителей Евпатории, — пообещал Евгений Кабанов. — И это будет одна из лучших набережных».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В зооуголке Симферополя появились африканские львята. В симферопольском зооуголке поселили пару африканских львят, сообщают в пресс-службе городского предприятия «Парки столицы».

Где в Крыму хотят хранить воду из-под Азовского моря. Для накопления воды из-под Азовского моря, если она окажется пригодной для употребления, можно использовать Межгорное водохранилище и мощности Северо-Крымского канала.

В Севастополе началось строительство новой подстанции скорой помощи. В районе Горпищенко в Севастополе появится новая подстанция № 1 Севастопольского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Севастопольцам обещали отремонтировать набережную «по-нормальному». Удививший многих «мозаичный» ремонт объявлен временной мерой.