Власть
Открыть набережную в Евпатории обещают через год
За два года стоимость ее реконструкции выросла на 400 млн рублей.
Об этом заявил заместитель Председателя Совета министров РК Евгений Кабанов.
В преддверии нового курортного сезона жителей Евпатории беспокоит ситуация с реконструкцией набережной Терешковой, которую должны были завершить еще в июне 2019 года.
«Причина банальна: предыдущий подрядчик, которого мы в 2019 году выгнали, украл 200 млн руб., — пояснил Евгений Кабанов. — Возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день украденные деньги изыскали, но и набережная стала дороже более чем на 400 млн руб. и полная ее стоимость составляет уже около миллиарда рублей».
По словам вице-премьера крымского правительства, новый проект полностью откорректирован и находится на согласовании в Главгосэкспертизе. Ожидается, что в августе текущего года экспертиза будет получена и уже в сентябре можно будет возобновлять строительно-монтажные работы.
«К следующему курортному сезону 2022 мы откроем набережную для гостей и жителей Евпатории, — пообещал Евгений Кабанов. — И это будет одна из лучших набережных».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В зооуголке Симферополя появились африканские львята. В симферопольском зооуголке поселили пару африканских львят, сообщают в пресс-службе городского предприятия «Парки столицы».
Где в Крыму хотят хранить воду из-под Азовского моря. Для накопления воды из-под Азовского моря, если она окажется пригодной для употребления, можно использовать Межгорное водохранилище и мощности Северо-Крымского канала.
В Севастополе началось строительство новой подстанции скорой помощи. В районе Горпищенко в Севастополе появится новая подстанция № 1 Севастопольского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Севастопольцам обещали отремонтировать набережную «по-нормальному». Удививший многих «мозаичный» ремонт объявлен временной мерой.
Футбольный клуб «Севастополь» стал чемпионом Крыма
Футбольный клуб (ФК) «Севастополь» за пять туров до финиша стал победителем Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2020-2021 годов.
В Крыму более ста новых заражений за сутки
За 13 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России
Перед 9 мая в Саках неизвестные сняли флаги Крыма и России, которыми украсили улицы города в честь празднования Дня Победы.
10 мая
Какой сегодня праздник 14 мая фото
Сегодня, 14 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.