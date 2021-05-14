Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.7
воздух +17
море +14

Происшествия

Обгоревшую на пожаре в Севастополе девочку отправили в Краснодар

Одиннадцатилетнюю девочку, пострадавшую при пожаре в частном доме в Севастополе, направили санавиацией на лечение в Краснодар.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Ребенка сопровождала бригада работников севастопольской городской больницы № 5. В настоящее время врачи краснодарского ожогового центра оказывают девочке специализированную помощь.

Пожар в частном доме на территории садоводческого товарищества произошел 11 мая. Погибла шестилетняя девочка, пострадали женщина и 11-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу с ожогами 85% поверхности тела.

«Севастопольские медики провели телемедицинские консультации с краснодарским ожоговым центром имени Очаповского, а также консультацию с главным внештатным детским комбустиологом Крыма. В оказании медицинской помощи девочке участвовал приглашенный в город специалист-комбустиолог симферопольской больницы скорой помощи», - говорится в сообщении.

Пострадавшей семье будет оказана дополнительная материальная помощь, добавили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Неизвестный сообщил о минировании одного из зданий Крымского университета. Оцепление, выставленное ранее по периметру здания Таврического колледжа КФУ после сообщения о минировании, снято.

«Скорая» с коронавирусным больным перевернулась после ДТП в Крыму. Автомобиль «скорой помощи» перевернулся после столкновения на объездной дороге в Симферополе.

Симферополец избил подвыпившего прохожего за оскорбления в свой адрес. О тяжелом состоянии 22-летнего местного жителя в полицию сообщили из городского травмпункта.

На пожаре в Севастополе погиб ребенок. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки на пожаре в Севастополе, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.

Общество
Климатолог предрек затопление Крыма и еще много разных неприятностей

Климатолог предрек затопление Крыма и еще много разных неприятностей

Сразу несколько городов Крыма могут уйти под воду, но это не скоро. А раньше можно было добраться в Турцию по льду Черного моря, но это в XVIII веке.

Общество
Почему стоит выбирать битумную черепицу?

Почему стоит выбирать битумную черепицу? фото

Битумная черепица или мягкая кровля все чаще используется в новом строительстве. Этот материал пришел к нам из-за рубежа, но всего за несколько лет обрел должную популярность.

Происшествия
Виды и классификация арматуры

Виды и классификация арматуры фото

Арматура это стержневое изделие из металла. Она широко используется в промышленном строительстве, в возведении гражданских зданий, мостов и плотин, для закладки фундаментов, в строительстве аэродромов, шахт и т.д.

Общество
Что такое 3D-забор?

Что такое 3D-забор? фото

Ограждение – важная часть строительства любого здания, будь то промышленная точка или жилой дом. Забор должен выполнять ряд функций и соответствовать дизайну экстерьера.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации