Происшествия
Обгоревшую на пожаре в Севастополе девочку отправили в Краснодар
Одиннадцатилетнюю девочку, пострадавшую при пожаре в частном доме в Севастополе, направили санавиацией на лечение в Краснодар.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Ребенка сопровождала бригада работников севастопольской городской больницы № 5. В настоящее время врачи краснодарского ожогового центра оказывают девочке специализированную помощь.
Пожар в частном доме на территории садоводческого товарищества произошел 11 мая. Погибла шестилетняя девочка, пострадали женщина и 11-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу с ожогами 85% поверхности тела.
«Севастопольские медики провели телемедицинские консультации с краснодарским ожоговым центром имени Очаповского, а также консультацию с главным внештатным детским комбустиологом Крыма. В оказании медицинской помощи девочке участвовал приглашенный в город специалист-комбустиолог симферопольской больницы скорой помощи», - говорится в сообщении.
Пострадавшей семье будет оказана дополнительная материальная помощь, добавили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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