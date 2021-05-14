Происшествия
Не поделили заработок: в Ялте трое строителей убили напарника
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Ялты, обвиняемых в убийстве 34-летнего мужчины по предварительному сговору.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.
«Установлено, что у строителей, которые работали на одном из объектов города, произошел конфликт с напарником при распределении заработка. Трое мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, избили тяжелыми предметами пострадавшего. Чтобы скрыть следы преступления, сообщники сбросили тело в яму и забросали его строительным мусором. Спустя время страшную находку обнаружили другие рабочие при уборке территории», – говорится в сообщении.
По подозрению в убийстве были задержаны трое мужчин в возрасте 30, 32 и 35 лет.
По ходатайству следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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