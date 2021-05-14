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Происшествия

Не поделили заработок: в Ялте трое строителей убили напарника

20:41 пятница, 14 мая 2021
Ялта

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Ялты, обвиняемых в убийстве 34-летнего мужчины по предварительному сговору.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

«Установлено, что у строителей, которые работали на одном из объектов города, произошел конфликт с напарником при распределении заработка. Трое мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, избили тяжелыми предметами пострадавшего. Чтобы скрыть следы преступления, сообщники сбросили тело в яму и забросали его строительным мусором. Спустя время страшную находку обнаружили другие рабочие при уборке территории», – говорится в сообщении.

По подозрению в убийстве были задержаны трое мужчин в возрасте 30, 32 и 35 лет.

По ходатайству следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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