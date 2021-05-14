Крымчанин застрелил земляка из охотничьего ружья во время ссоры

39-летний житель Белогорского района Крыма предстанет перед судом за то, что в ходе конфликта застрелил из ружья мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

По информации ведомства, трагедия произошла в феврале этого года.

«Между жителями района произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента в живот ногой, а после выстрелил в него из незаконно хранящегося гладкоствольного ружья марки «ИЖ-17». От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался через несколько дней в центральной районной больнице», – говорится в сообщении.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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