Климатолог предрек затопление Крыма и еще много разных неприятностей

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Сразу несколько городов Крыма могут уйти под воду, но это не скоро. А раньше можно было добраться в Турцию по льду Черного моря, но это в XVIII веке.

Журналисты пообщались с доцентом Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского, климатологом Владимиром Рябовым, которому мы задали самые важные вопросы - от глобального потепления до Греты Тунберг и влияния дезодорантов на озоновые дыры.

Жары станет больше

Глобальное потепление, таяние льдов, повышение уровня мирового океана… Человечество уже не первый год обсуждает этот сценарий конца света. Владимир Рябов уверен – глобальное потепление не выдумка, оно есть, только оно все же не так страшно, как о нем рассказывают.

«Тут сомнений никаких нет, климат теплеет, глобальная температура растет, причем очень быстрыми темпами. Как долго она будет расти и до каких пор? Вот это вопрос еще очень неизученный, и прогнозы строить сложно, - уверенно говорит Рябов и достает из папки аккуратно сложенный, нарисованный от руки график. - Я вам покажу, чтоб вы понимали, о чем речь. Я тут нарисовал от руки. Вот динамика температурного режима Симферополя за последние 20 лет, среднегодовая, за каждый год. Видите тренд какой? Тренд красной линией показан, он неуклонно растет вверх, да, возле этого тренда есть ежегодные колебания, то чуть выше, то чуть ниже, но общая тенденция видите какая? Среднегодовая температура неуклонно растет».

В Симферополе такая тенденция наблюдается с 1980-х. А вот сколько она продлится – поди угадай, предсказать это невозможно. Влияние человека на глобальное потепление – тоже тема, вызывающая споры. Безусловно, без участия Homo sapiens не обошлось, но его роль слишком переоценена. Да, благодаря деятельности человека уровень выработки СО2 существенно вырос. Все из-за сжигания ископаемого топлива. Если люди сократят объем выбросов, последствия будут менее плачевны.

«То есть во всем происходящем виноват не только человек?», - спрашиваю удивленно.«Получается так. Вот недавно прочитал выступление одного специалиста, который говорит, что нет ничего страшного, глобальное потепление – естественный процесс и человек тут ни при чем; так было всегда, и рано или поздно этот процесс закончится, - рассуждает климатолог. - Да, в теории он прав. Действительно такие процессы были в прошлые эпохи, неоднократно повторялись периоды потепления и похолодания, когда-нибудь это, конечно, закончится, но вопрос, когда и к чему приведет».

Тут начинается самое интересное. А может, и самое страшное: таяние льдов приведет к повышению уровня мирового океана. Самые пессимистичные прогнозы говорят о том, что к концу текущего столетия уровень воды поднимется на 3-5 метров. Что будет с пляжами Крыма – большой вопрос.

«Пляжи Евпатории будут наверняка затоплены, - размышляет Рябов. - Феодосия тоже очень низко над уровнем моря, Судак, Керчь. Я уж не говорю о западном побережье, где Раздольное, Черноморское. Но в Западной Европе ситуация хуже: там есть целые государства, находящиеся ниже уровня моря. Взять те же Нидерланды. Они уже загораживают свою территорию искусственными дамбами. Конечно, проблем у них будет еще больше».

«Грета Тунберг говорит, что проблемы в мире достаточно серьезные, в том числе, глобальное потепление может привести к серьезным последствиям», - привожу пример.Владимир Рябов признается, что с интересом следит за происходящим:

«По моему мнению, Грета Тунберг – чей-то проект, и ее используют в своих корыстных целях. В основе, конечно, лежит идея здравая – охрана климата. Но ее интерпретация и заявленные цели вызывают серьезный скепсис у специалистов. Думаю, цель в том, чтобы с ее помощью скомпрометировать предприятия, которые сжигают огромное количество ископаемого топлива, той же нефти, угля, и загрязняют атмосферу. Эти предприятия, скорее всего, хотят закрыть, обанкротить и использовать это чисто в коммерческих целях. Думаю, она сама не совсем представляет то, о чем говорит. Чего-то она нахваталась, что-то ей рассказали, написали, что-то она сама прочитала, но это отрывочная информация».

Из Крыма в Турцию на санях

Потепление… Вон в Крыму несколько месяцев была отнюдь не южная погода…Плохая погода в один конкретный день не показатель того, что глобального потепления нет. «Было так холодно, что президент надел плащ, но при этом он все равно говорил о глобальном потеплении». Так посмеялся над Бараком Обамой один из конгрессменов в 2013 году. А климатолог Рябов готов посмеяться над самим конгрессменом – познания американского политика в климатологии явно поверхностны.

«Кратковременные понижения температуры не характеризуют климат. Климат - это режим погоды в многолетнем разрезе. А погода конкретного дня, недели или месяца относится именно к конкретному этому месяцу, дню или неделе, - улыбаясь говорит климатолог. - Так что общее глобальное потепление не исключает кратковременных похолоданий, даже могут быть отдельные холодные годы».

«То есть, глобальное потепление – не вранье. И второй ледниковый период на этом фоне возможен?», - пытаюсь совместить, как мне кажется, несовместимое.

«А что вы имеете в виду под словами «ледниковый период?» – спрашивает Рябов. В голове, естественно, всплывают мамонты, саблезубые тигры и белка из мультика.«Мы считаем ледниковым периодом Днепровское оледенение, которое закончилось 10 тысяч лет назад. Это когда подо льдом лежала практически вся европейская территория России, азиатская часть, почти вся Западная Европа. Вот это был ледниковый период. Но за эти 10 тысяч лет, которые прошли с тех пор, тоже были похолодания и очень существенные. Правда, климатологи их не называют ледниковым периодом. Например, в XVIII веке, по архивным данным известно нам, из Крыма в Турцию через Черное море ездили на санях. Да, было достаточно холодно, настолько, что замерзало Черное море. Но это не было ледниковым периодом, это было кратковременное похолодание, пара месяцев».

Год, который пробил дно

А потом началось потепление, потом опять похолодание... Но, к сожалению, есть моменты, которые в связи с глобальным потеплением будут только усугубляться. Например, маловодность Крыма.

Да, тут просматривается некоторое постоянство: маловодные годы меняют многоводные, а 2020-й вообще «пробил дно». Но тут мы «передаем привет» глобальному потеплению – из-за него воды в Крыму будет еще меньше.

«Следующие 4-5 лет количество выпадающих осадков должно нарастать. Но вся беда в том, что общая среднегодовая сумма осадков у нас не увеличивается, температура растет уже 40 лет подряд, а количество осадков колеблется возле среднего уровня, не увеличиваясь в многолетнем разрезе, - поясняет климатолог. - У нас норма – 500 мм осадков, при этом температура растет, а значит, растет и испарение влаги и физическое испарение с почвы и испарение влаги растениями. А количество осадков остается прежним. Повышение среднегодовой температуры на один градус увеличивает испарение влаги практически на 25-30%».

Тут же возникает следующий вопрос: Сибирь бьет температурные рекорды, это тоже может привести к печальным последствиям?

«Сибирь впереди планеты всей идет по темпам роста глобальной температуры. Это очень тревожные сигналы, - беспокоится климатолог. - Бикомплекс, который сформировался в районах Сибири и тундры в условиях вечной мерзлоты, основан на том климатическом режиме, который сформировался за последние столетия. Рост глобальной температуры приведет к исчезновению некоторых видов животного и растительного мира, которые не смогут приспособиться к новым условиям. Они просто погибнут».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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