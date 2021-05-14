Гибкая кровля: состав и свойства

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Современный строительный рынок буквально кишит различными видами кровельных покрытий. Среди них особенно выделяются металлочерепица, ондулин и битумная черепица.

О последней мы подробнее поговорим в статье ниже.

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Битумная черепица появилась в Соединенных Штатах Америки еще в 1893 году. Именно в то время начали производить рулонные покрытия с добавлением в состав битумных растворов. Чуть позже, через несколько лет, гибкую черепицу додумались посыпать каменной крошкой для защиты полотка от механических повреждений, воздействия солнечных и ультрафиолетовых лучей. В 1903 году Генри М. Рейнолдс предложил нарезать рулоны на отдельные гонты. Эта идея возымела должный успех, и уже спустя несколько десятилетий битумная черепица стала одним из самых популярных материалов в Америке. Еще какое-то время спустя она появилась и в других европейских странах: Канаде, Финляндии и Италии. В Россию гибкая кровля попала в начале девяностых годов. В конце концов, состав ее улучшили и вместо картона начали использовать стеклохолст.

Современный состав материала

Битумная черепица многослойна и представляет собой так называемый кровельный пирог, в состав которого входят следующие слои:

· Лицевая сторона. Покрыта каменной посыпкой из базальта. Формирует текстуру и цвет готового полотна, защищает его от воздействия солнечных лучей и ультрафиолета.

· Основа. Прочный стеклохолст, пропитанный битумным раствором. Сохраняет гибкость материала и обеспечивает гидроизоляционные свойства.

· Изнаночная сторона. Самоклеящийся слой, защищенный специальной пленкой, которая удаляется перед процессом монтажа.

Производится черепица в виде гонтов, которые имеют ширину 0,3-0,45 м, толщину 3-5 мм и длину до 1 метра.

Достоинства битумной черепицы

Гибкая кровля быстро набрала популярность и стала востребованной по всему миру благодаря списку конкурентных плюсов:

· Эстетический потенциал. Нет ни одного материала, что мог бы похвастаться такими же декоративными свойствами, как у битумной черепицы, один гонт которой может быть исполнен как в различных конструкционных решениях, так и в самых разных цветах. Битумная черепица не только поможет воплотить любые дизайнерские задумки, но еще и может укладываться на крыши самых разных сложностей и форм. Единственное условие – угол ската не меньше 12 градусов.

· Устойчивость к механическим воздействиям, появлению коррозии и любым температурным перепадам. Битумная черепица спокойно эксплуатируется в диапазоне -45 до +110 градусов, обладает прекрасными гидро- и антикоррозийными свойствами, не гниет и не покрывается ржавчиной.

· Долгий срок службы. При правильном монтаже и должном уходе материал может прожить более 50 лет.

· Легкий ремонт. При повреждении участка кровли, достаточно будет заменить именно поврежденный сегмент без переустановки всего листа.

· Простая установка. Битумная черепица легкий материал, что облегчает и ускоряет работу с ней.

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