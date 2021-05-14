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Футбольный клуб «Севастополь» стал чемпионом Крыма

Футбольный клуб «Севастополь» стал чемпионом Крыма

фото © Википедия

Футбольный клуб (ФК) «Севастополь» за пять туров до финиша стал победителем Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2020-2021 годов.

Как сообщила пресс-служба КФС, матчи 23 тура чемпионата прошли 12-13 мая.

«ФК «Севастополь» на своем поле добился минимальной победы в игре со скворцовским «Гвардейцем» – 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 49-й минуте забил Виталий Мироненко. Благодаря этой победе севастопольцы за пять туров до финиша чемпионата стали недосягаемы для конкурентов и обеспечили себе золотые медали чемпионата Премьер-лиги КФС сезона-2020-2021. Сразу после окончания матча президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха вручил футболистам «Севастополя» чемпионский кубок», – сообщили в КФС.

Матч проходил накануне. Также 13 мая прошли еще две игры. Феодосийская «Фаворит-ВД Кафа» в матче с керченским «Океаном» уступила. Керчане победили со счетом 4:1. В свою очередь ФК «Евпатория» на своем поле переиграла бахчисарайский «Кызылташ» со счетом 2:0. Евпаторийцы продолжают сражаться за место в призах, а «Кызылташ» уже на пять очков отпускает от себя «Океан».

12 мая играли симферопольская «ТСК-Таврия» и молодежненская «Крымтеплица». Симферопольцы победили со счетом 3:2. При этом «Крымтеплица» терпит четвертое поражение кряду. Матчи 24-го тура Премьер-лиги КФС пройдут 23 мая. Сыграют «Кызылташ» – «ТСК-Таврия», «Гвардеец» – «Фаворит-ВД Кафа», «Океан» – «Евпатория» и «Крымтеплица» – «Севастополь».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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