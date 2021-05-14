Что такое 3D-забор?

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Ограждение – важная часть строительства любого здания, будь то промышленная точка или жилой дом. Забор должен выполнять ряд функций и соответствовать дизайну экстерьера.

Зачастую для частного строительства выбираю такие заборы, которые сочетались бы с внешней отделкой дома. Современный рынок предоставляет потребителю множество вариантов: ограждения из профнастила, бетонные, кованые, железные, заборы из сетки рабицы или сетки гиттер. Последние два варианта особенно популярны в дачном и загородном строительстве. Подробнее о 3D-ограждениях поговорим в этой статье.

Почему 3D-забор называется именно так? В чем его трехмерность? Начнем с того, что данный вид ограждения сделан из металлических оцинкованных прутьев, соединенных друг с другом, и имеет ячеистую структуру. Вверху, в середине и/или внизу трехмерного забора прутья выгнуты по форме небольшой волны. Именно эти линии сгибов создают так называемый эффект объема. Помимо декоративных функций эти сгибы служат ребрами жесткости. Чем их больше, тем более устойчиво ограждение. Более подробно рассмотреть внешний вид и технические характеристики 3D-заборов вы можете на сайте компании «Альфа Плейс» https://evpatoriya.alfaplace.ru/catalog/3d_zabory/, где отзывчивые специалисты ответят на все ваши вопросы. Помимо этого, есть возможность заказать ограждение в любой из городов Крыма с доставкой.

Преимущества

Заборы из сетки гиттер отличаются от аналогов следующими чертами:

· Прочность. Диаметр каждого стального прута может варьировать от 4 до 8 мм. Плюс ко всему высокую прочность и устойчивость обеспечивает наличие ребер жесткости в определенных местах на изделии. Сломать такой забор человеческими усилиями практически невозможно, что уж говорить о климатических особенностях.

· Устойчивость к природным капризам. Благодаря ячеистой конструкции трехмерные ограждения легко сопротивляются сильным ветровым нагрузкам. Они неприхотливы: им нипочем ни дождь, ни град, ни снег.

· Долгий эксплуатационный срок. Многослойность трехмерного ограждения делает его живучим. Заявленные гарантии от разных производителей достигают 60 лет.

· Не подверженность коррозии. Стальные прутья 3D-забора, покрытые специальными растворами и цинком, не будут покрываться ржавчиной или коррозией при условии, что защитный слой не поврежден.

· Экономичность. Трехмерный забор быстро собирается, при его изготовлении не тратится много энергии, благодаря чему цены на такой забор приятно радуют потребителей. Качественный и надежный, такой забор становится доступным и выгодным решением.

· Легкость в монтаже. Провести процесс установки можно самостоятельно, не используя каких-то специальных инструментов или группу людей. Плюс ко всему забор имеет довольно легкий вес, что значительно ускоряет монтаж.

· Эстетические качества. Трехмерный забор может быть выполнен в различных цветовых и конструкционных вариациях, посему его легко вписать практически в любой дизайн.

· Светопропускаемость. Удобно для дачных участков, на которых что-либо растет. Сквозь ячейки трехмерного ограждения проходят солнечные лучи и свежий воздух, что очень полезно для растений.

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