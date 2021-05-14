Власть
Аксенов обещает, что «серьезного повышения» цен на топливо в Крыму не будет
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Власти Крыма не ожидают серьезного повышения цен на топливо к курортному сезону.
Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Цены, на мой взгляд, немного выше, чем в Краснодарском крае и в Ростовской области. По дизельному топливу, по крайней мере. Но, тем не менее, для Крыма это стандартная ситуация. Надеемся, что повышение, скачков не будет», – сказал глава Крыма.
При этом Аксенов отметил, что власти не могут влиять на цены. «К сожалению, мы привязаны к бирже, здесь есть объективные причины. С точки зрения спекуляции ФАС держит руку на пульсе, но если цена на бирже растет, то мы предпринять какие-то шаги не сможем. У власти сегодня госрегулирования цены на топливо нет, и не только на топливо. Некоторые моменты регулируются федеральным правительством», – добавил он.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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