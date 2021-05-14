91 удар консервным ножом: гражданина Украины будут судить за убийство крымчанки

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Проживающий в Крыму 43-летний гражданин Украины предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве своей сожительницы, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла в июле прошлого года. Мужчина, находясь в гостях у знакомого в одном из сел Джанкойского района, на почве ревности избил свою 38-летнюю сожительницу и нанес ей 91 удар консервным ножом, в том числе не менее 15 – в голову.

От полученных травм женщина потеряла сознание. После этого злоумышленник поместил ее в салон автомобиля и возил по территориям Джанкойского, Нижнегорского и Красногвардейского районов, пока потерпевшая не умерла. Вечером того же дня он привез тело женщины на территорию больницы, где оставил его и скрылся. У погибшей осталось трое маленьких детей. Также уточняется, что ранее обвиняемый уже был судим.

Расследование уголовного дела завершено. Старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк сообщила, что прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма, где оно будет рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей. За совершение инкриминируемого преступления мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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