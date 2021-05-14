3D-заборы: плюсы и минусы

Благодаря своим эстетическим и функциональным свойствам данный вид ограждения остается востребованным на современном строительном рынке. 3D-заборы надежны, привлекательны внешне и довольно экономичны. С помощью них ограждают не только жилые дома, но и промышленные точки, государственные здания, детские и спортивные площадки, различные комплексы. Неудивительно, что конструкция из металлической сетки пользуется таким спросом.

Почему данный вид ограждения называется трехмерным? Все довольно просто. Изделие состоит из соединенных между собой металлических прутов, покрытых защитным слоем из цинка. Наверху, в середине или внизу прутья имеют волнообразные сгибы, которые не только придают итоговой конструкции внешний объем, но и добавляют жесткости. Чем больше таких ребер имеет ограждение, тем более прочным и устойчивым оно считается. В приведенной ниже статье мы поговорим обо всех достоинствах и недостатках 3D-забора, а если у вас останутся вопросы, можете задать их специалистам компании «Купи Построй» https://kupipostroy.ru/category/zabor/3d_zabory/. Это надежные поставщики строительных и кровельных материалов, занимающиеся их реализацией по всему Крыму.

Преимущества

· Прочность и надежность. Трехмерное ограждение устойчиво к механическим воздействиям, обладает высокой ударной прочностью. Помимо этого, оно легко выдержит сильные ветровые нагрузки за счет ячеистой структуры.

· Долгий срок службы. Многослойное покрытие обеспечивает достаточно длительную эксплуатацию ограждения. В зависимости от гарантий производителя, изделия могут прослужить более 60 лет. Если правильно ухаживать за забором, эту цифру можно и увеличить.

· Выгодная ценовая политика. Стоимость качественного 3D-ограждения в несколько раз ниже, чем других видов заборов: каменных, кованных, бетонных и т.д. Причем это вовсе не значит, что трехмерное ограждение чем-то хуже. Просто процесс его сборки и производства намного легче и не требует больших затрат.

· Простая техника монтажа. Установка трехмерного ограждения не требует каких-то особенных навыков или инструментов. Выполнить монтаж можно и в одиночку, соблюдая все рекомендованные правила. Плюс ко всему – забор достаточно легкий, что существенно влияет на скорость работы с изделием и его транспортировку.

· Эстетический потенциал. Трехмерные заборы выпускаются в огромном количестве расцветок. Потребитель может легко подобрать именно тот вариант, который подойдет к конкретному дизайну. Помимо прочего, 3D-ограждение не утяжеляет экстерьер жилого дома и производится не только в большом количестве оттенков, но и с разными формами ячеек.

· Высокая пропускная способность. Забор из сетки гиттер хорошо подойдет для ограждения дачных участок, ведь он пропускает потоки воздуха и лучи солнечного света, что очень хорошо сказывается на росте растений. К тому же, это визуально увеличивает размеры участка.

Минусы

· Многие проблемы, с которыми в процессе эксплуатации могут столкнуться хозяева, это нарушенная технология монтажа. Сам процесс установки хоть и прост, однако к нему стоит подойти ответственно.

· Кроме нюансов, вызванных неправильным монтажом, для некоторых покупателей проблемой является то, что 3D-забор не скрывает участок от посторонних глаз. Этот принципиальный недостаток можно решить дополнительными частями, прикрепляющимися к ограждению.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почему стоит выбирать битумную черепицу?. Битумная черепица или мягкая кровля все чаще используется в новом строительстве. Этот материал пришел к нам из-за рубежа, но всего за несколько лет обрел должную популярность.

Пеноплекс: история и достоинства. Утепление – очень важный пункт в строительстве жилья. Любой человек стремится сделать свой дом уютным и комфортным в течение всего времени. Монтаж утеплительных материалов помогает сохранить тепло в холодные сезоны и создать приятный микроклимат в жаркую пору.

Гибкая кровля: состав и свойства. Современный строительный рынок буквально кишит различными видами кровельных покрытий. Среди них особенно выделяются металлочерепица, ондулин и битумная черепица.

Что такое 3D-забор?. Ограждение – важная часть строительства любого здания, будь то промышленная точка или жилой дом. Забор должен выполнять ряд функций и соответствовать дизайну экстерьера.