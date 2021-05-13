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Происшествия

Житель Керчи обиделся на родственника и поджег его автомобиль

17:39 четверг, 13 мая 2021
Керчь

Ленинский районный суд признал жителя Керчи виновным в умышленном повреждении автомобиля его родственника.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Установлено, что 26-летний керчанин, затаив обиду на своего дядю, прибыл к его домовладению в ночное время со стеклянной емкостью с горючей смесью и фрагментом ткани, – сообщили в суде. – Предварительно смочив ткань в нефтепродукте, зафиксировав ее в емкости, племянник поджег ее и бросил во двор, где стояла вазовская семерка хозяина. В результате незаконных действий племянника во дворе домовладения дяди возник пожар, который повредил автомобиль хозяина. Материальный ущерб оценен в сумму 56,2 тысяч рублей».

Подсудимый свою вину в совершении преступления по предъявленному обвинению не признал. Добытые правоохранителями доказательства по делу признаны уличающими подсудимого. Кроме того, суд установил, что ранее молодой человек уже был судим. Рецидив совершенного преступления суд счел отягчающим обстоятельством.

«Характеризуя подсудимого, как личность, совершившую уголовно наказуемое деяние, его отношение к совершенному преступлению, суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно при назначении ему наказания в условиях изоляции от общества. Суд квалифицировал действия подсудимого как умышленное повреждение имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ)», – уточнили в суде.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск о возмещении материального ущерба потерпевшего. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 10 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Приговор суда не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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