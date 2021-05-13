Жену гражданина Узбекистана, убитого ФСБ, депортируют из Крыма

Сохиба Бурханова | фото © Крымская солидарность

В Крыму Советский районный суд вынес решение о депортации Сохибы Бурхановой, жены гражданина Узбекистана Наби Рахимова, застреленного при обыске сотрудниками ФСБ.

Женщину признали виновной в нарушении правил въезда или пребывания на территории России: судья Игорь Бражник оштрафовал ее за это на 2 тысячи рублей. Сейчас Сохиба Бурханова находится в Центре временного содержания иностранных граждан, ее дети остались одни. Судья предложил отдать их под опеку «родственникам или любому желающему» или же отправить вслед за матерью в Узбекистан.

Сохиба Бурханова и Наби Рахимов приехали в Россию 22 года назад и поселились в Подмосковье. Здесь у них родилось двое детей. С 2015 года семья жила в Крыму. В 2010 году на родине против отца семейства возбудили уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя государства.

Наби Рахимова убили сотрудники крымского управления ФСБ 11 мая: в тот день мужчина работал на стройке под Симферополем. Силовики заявили, что мужчина во время обыска открыл по ним огонь, после чего и был застрелен. В рамках какого дела стражи порядка пытались провести обыск, не сообщалось: правоохранители лишь указали, что убитый был членом международной террористической организации. Против него посмертно возбудили уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Из зала суда Бурханову увезли в спецприемник для иностранных граждан. В ближайшие дни ее вместе с несовершеннолетними детьми, которым, при этом, запрещено находится в спецприемнике со своей матерью, должны переправить в Узбекистан.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии,

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