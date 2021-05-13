Власть
Власти Ялты рассказали, где на ЮБК работают бесплатные туалеты
В администрации Ялты опубликовали список платных и бесплатных туалетов на Южном берегу Крыма, а также сообщили о планах по строительству дополнительных.
«На сегодняшний день Ялтинском регионе функционируют 20 платных и бесплатных общественных туалетов. Их содержанием и обслуживанием занимается МУП «Туринфоцентр ЮБК. Кроме того, запланировано приобретение и установка модульных туалетов. В частности, несколько таких туалетов будут установлены в Алупке», – сказано в сообщении.
Однако в перечне, который опубликовали власти Ялты, указан 21 туалет, из которых 5 бесплатных – 2 указаны в Форосе.
Так, по данным властей, платные туалеты размещены:
- в районе сквера им. Калинина (Ялта, ул. Екатерининская, 2а);
- Приморский парк (Ялта, парк им Гагарина, 13);
- ул. Пушкинская, 12;
- возле КЗ «Юбилейный» (Ялта, ул. Чехова, 12а);
- ТРЦ «Фонтан» (Ялта, ул. Ленина, 5а)
- возле СТО на ул. Московская (Ялта, ул. Московская, 33б);
- возле троллейбусных касс автовокзал (Ялта, ул. Московская, 61);
- ул. Киевская (Ялта, ул. Киевская, 72а);
- пгт Кореиз (Мисхорский парк);
- пгт Гурзуф (набережная Пушкина, д.5 в);
- возле кинотеатра IMAX (Ялта, ул. Киевская, 4а);
- в районе Зоопарка (Ялта, ул. Яузы, 28);
- пгт Ливадия (ул. Батурина, 1а);
- в районе виллы Елена (Ялта, ул. Ленина, 13 б);
- в районе отеля Бристоль (Ялта, ул. Рузвельта, 12а);
- на Приморском пляже (Ялта, набережная им. В.И. Ленина).
Бесплатные туалеты находятся:
- пгт Гурзуф (ул. Никитина, 4а);
- пгт Кореиз (ул. Парковый спуск, 2);
- пгт Массандра (ул. Винодела Егорова, 4);
- пгт Форос (ул. Космонавтов, 2 туалета).
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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