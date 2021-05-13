Власти Ялты рассказали, где на ЮБК работают бесплатные туалеты

В администрации Ялты опубликовали список платных и бесплатных туалетов на Южном берегу Крыма, а также сообщили о планах по строительству дополнительных.

«На сегодняшний день Ялтинском регионе функционируют 20 платных и бесплатных общественных туалетов. Их содержанием и обслуживанием занимается МУП «Туринфоцентр ЮБК. Кроме того, запланировано приобретение и установка модульных туалетов. В частности, несколько таких туалетов будут установлены в Алупке», – сказано в сообщении.

Однако в перечне, который опубликовали власти Ялты, указан 21 туалет, из которых 5 бесплатных – 2 указаны в Форосе.

Так, по данным властей, платные туалеты размещены:

- в районе сквера им. Калинина (Ялта, ул. Екатерининская, 2а);

- Приморский парк (Ялта, парк им Гагарина, 13);

- ул. Пушкинская, 12;

- возле КЗ «Юбилейный» (Ялта, ул. Чехова, 12а);

- ТРЦ «Фонтан» (Ялта, ул. Ленина, 5а)

- возле СТО на ул. Московская (Ялта, ул. Московская, 33б);

- возле троллейбусных касс автовокзал (Ялта, ул. Московская, 61);

- ул. Киевская (Ялта, ул. Киевская, 72а);

- пгт Кореиз (Мисхорский парк);

- пгт Гурзуф (набережная Пушкина, д.5 в);

- возле кинотеатра IMAX (Ялта, ул. Киевская, 4а);

- в районе Зоопарка (Ялта, ул. Яузы, 28);

- пгт Ливадия (ул. Батурина, 1а);

- в районе виллы Елена (Ялта, ул. Ленина, 13 б);

- в районе отеля Бристоль (Ялта, ул. Рузвельта, 12а);

- на Приморском пляже (Ялта, набережная им. В.И. Ленина).

Бесплатные туалеты находятся:

- пгт Гурзуф (ул. Никитина, 4а);

- пгт Кореиз (ул. Парковый спуск, 2);

- пгт Массандра (ул. Винодела Егорова, 4);

- пгт Форос (ул. Космонавтов, 2 туалета).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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