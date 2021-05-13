Власть
Владимир Баженов уволился с поста гендиректора «Воды Крыма»
Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов подал заявление на увольнение с занимаемой должности.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в регионе.
«Владимир Викторович Баженов по возрасту и по самочувствию подал заявление на увольнение. Мы проговорили. Будет сегодня назначен Новик Максим Владимирович руководителем ГУП «Вода Крыма», – сказал Аксенов.
Глава Крыма отметил, что Баженов «был на своем месте» в сложное для Крыма время ограничений по водоснабжению.
Владимир Баженов занимал должность гендиректора ГУП «Вода Крыма» с декабря 2017 года. До этого он работал проректором по административно-хозяйственной деятельности и развитию инфраструктуры Крымского федерального университета (2016-2017), заместителем главы администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района (2015).
С 1993 по 2002 годы Баженов занимал должности председателя комитета по управлению городским хозяйством Симферополя, начальника управления городского хозяйства, вице-мэра крымской столицы.
С сентября 2006 по июнь 2009 гг. и с сентября 2009 по апрель 2010 гг. возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма.
Максим Новик с апреля этого года работает первым заместителем министра ЖКХ Крыма. До этого он занимал должности директора симферопольского филиала «Воды Крыма» (2020-2021) и заместителя гендиректора данного предприятия по строительству (2018-2020).
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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