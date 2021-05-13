Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +21
море +14

Власть

Владимир Баженов уволился с поста гендиректора «Воды Крыма»

13:37 четверг, 13 мая 2021

Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов подал заявление на увольнение с занимаемой должности.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в регионе.

«Владимир Викторович Баженов по возрасту и по самочувствию подал заявление на увольнение. Мы проговорили. Будет сегодня назначен Новик Максим Владимирович руководителем ГУП «Вода Крыма», – сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что Баженов «был на своем месте» в сложное для Крыма время ограничений по водоснабжению.

Владимир Баженов занимал должность гендиректора ГУП «Вода Крыма» с декабря 2017 года. До этого он работал проректором по административно-хозяйственной деятельности и развитию инфраструктуры Крымского федерального университета (2016-2017), заместителем главы администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района (2015).

С 1993 по 2002 годы Баженов занимал должности председателя комитета по управлению городским хозяйством Симферополя, начальника управления городского хозяйства, вице-мэра крымской столицы.

С сентября 2006 по июнь 2009 гг. и с сентября 2009 по апрель 2010 гг. возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

Максим Новик с апреля этого года работает первым заместителем министра ЖКХ Крыма. До этого он занимал должности директора симферопольского филиала «Воды Крыма» (2020-2021) и заместителя гендиректора данного предприятия по строительству (2018-2020).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе по решению суда разбирают дом с портретом Путина. В Севастополе возле мемориального комплекса 35-я батарея разбирают дом с портретами российского президента Владимира Путина и картиной обороны города.

В Севастополе пообещали начать ремонт обелиска «Штык и парус». Власти Севастополя планируют начать ремонт обелиска «Штык и парус» в этом году.

Перебои с водой из-за аварии возможны в десятке микрорайонов Симферополя. Госпредприятие «Вода Крыма» предупредило симферопольцев о возможных перебоях в водоснабжении.

Новый год на Большой Морской в Севастополе продлится все лето. Светящиеся кораблики пришвартовались на Большой Морской всерьез и надолго.

Власть
В России запретят ловить китов и дельфинов

В России запретят ловить китов и дельфинов

Правительство РФ предложило ужесточить законодательную базу промышленного и прибрежного вылова рыбы и морских млекопитающих, в том числе запретить добычу китов и дельфинов.

Власть
В Крымском университете прокомментировали «минирование» колледжа

В Крымском университете прокомментировали «минирование» колледжа

Инцидент в Таврическом колледже Крымского федерального университета показал «высокую готовность спецслужб реагировать на экстренные ситуации», отметил ректор вуза Андрей Фалалеев.

Коронавирус в Крыму
Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек

Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек

За 12 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов

Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов

Степень повреждения деревьев по большинству сортов достигла 80-90%.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации