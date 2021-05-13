Происшествия
В Севастополе годовалый малыш поранился рыболовным крючком
В Севастополе годовалый ребенок с губой, порванной рыболовецким крючком, попал в детскую городскую больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.
«Ребенок был доставлен В горбольницу №5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка. Специалисты оказали ему необходимую медицинскую помощь. Жизни и здоровью малыша сейчас ничто не угрожает», – говорится в сообщении.
По информации из соцсетей ребенок, оставшийся без присмотра родителей, получил травму во время игры с рыболовными снастями.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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