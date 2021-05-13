В Севастополе годовалый малыш поранился рыболовным крючком

В Севастополе годовалый ребенок с губой, порванной рыболовецким крючком, попал в детскую городскую больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.

«Ребенок был доставлен В горбольницу №5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка. Специалисты оказали ему необходимую медицинскую помощь. Жизни и здоровью малыша сейчас ничто не угрожает», – говорится в сообщении.

По информации из соцсетей ребенок, оставшийся без присмотра родителей, получил травму во время игры с рыболовными снастями.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Скорая» с коронавирусным больным перевернулась после ДТП в Крыму. Автомобиль «скорой помощи» перевернулся после столкновения на объездной дороге в Симферополе.

Симферополец избил подвыпившего прохожего за оскорбления в свой адрес. О тяжелом состоянии 22-летнего местного жителя в полицию сообщили из городского травмпункта.

На пожаре в Севастополе погиб ребенок. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки на пожаре в Севастополе, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.

Двадцать человек пострадали в ДТП на выходных в Севастополе. В течение праздничных выходных на дорогах Севастополя произошло 19 ДТП, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести.