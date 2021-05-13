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Власть

В России запретят ловить китов и дельфинов

16:59 четверг, 13 мая 2021
В России запретят ловить китов и дельфинов

фото © Новости Крыма

Правительство РФ предложило ужесточить законодательную базу промышленного и прибрежного вылова рыбы и морских млекопитающих, в том числе запретить добычу китов и дельфинов.

«Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование – для промышленного и прибрежного рыболовства. Оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления», - заявил в среду на заседании российского кабмина глава ведомства Михаил Мишустин.

Он добавил, что в конце 20202 года уже ужесточили требования по добыче млекопитающих, «которых используют в учебных или зрелищных мероприятиях».

«Теперь получить квоту на вылов можно только после рассмотрения заявки на заседании Комиссии Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Кстати, в этом году таких разрешений не выдавали», - отметил Мишустин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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