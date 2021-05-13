Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек ● Прививки от коронавируса сделали свыше 170 тысяч крымчан ● В Крыму растет число госпитализаций пациентов с COVID ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму с начала мая от коронавируса скончались более 40 человек
В России впервые выявили индийский штамм коронавируса
фото © www.inform.kz
У 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета, приехавших в апреле и мае в Россию из Индии, обнаружили штамм коронавируса B.1.617, который называют индийским штаммом.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.
«Студенты были изолированы, они ни с кем из ульяновцев не успели пообщаться, оба их водителя находятся под наблюдением, – рассказал руководитель эпидотдела Роспотребнадзора Диляра Хакимова. – Студентам запрещено в течение 14 дней общаться с внешним миром».
По ее информации, все контактировавшие со студентами – около 120 человек – отправлены на двухнедельную изоляцию и будут учиться дистанционно. В вузе усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности среди всех сотрудников и обучающихся, пишет «Фармвестник».
По словам Хакимовой, выход вируса за пределы обсерватора «исключен». Она подчеркнула, что управление Роспотребнадзора сразу же известило свое федеральное руководство о выявлении индийского штамма и маршруте следования студентов.
В правительстве региона не планируют принимать дополнительные профилактические меры из-за индийского штамма.
«Пока Роспотребнадзор считает, что принятых мер достаточно», – сказал первый заместитель губернатора Александр Костомаров.
Он отметил, что власти готовы принять дополнительные меры, если потребуется.
Штамм коронавируса B.1.617 стал четвертым вариантом вируса SARS-CoV-2, который Всемирная организация здравоохранения включила в список штаммов, вызывающих беспокойство на глобальном уровне. В этот список входят более заразные варианты вируса, которые вызывают более серьезные осложнения и хуже поддаются воздействию вакцин и лекарств.
В Индии в последние недели эпидемия коронавирусной инфекции усиливается, ежедневно выявляется более 400 тысяч зараженных. Россия не прерывала авиасообщения с Индией – хотя приостановила его с Турцией, ссылаясь на рост числа зараженных в этой стране.
Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» в июне выпустит первую партию вакцины против коронавируса по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом РБК сообщил гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев. Вакцину будут производить под названием «Р-Кови». Она предназначена исключительно для экспорта и не поступит в гражданский оборот на территории России.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прививки от коронавируса сделали свыше 170 тысяч крымчан. На сегодняшний день в Крыму поставлено 232 тысяч 852 дозы вакцины от коронавируса. Привито 174 тысяч 163 человека.
В Крыму растет число госпитализаций пациентов с COVID. За неделю в Крыму увеличилось число случаев госпитализаций пациентов с COVID-19.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 11 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму с начала мая от коронавируса скончались более 40 человек. В Крыму за первые 10 дней мая выявлено 1 тысяча 13 новых случаев коронавируса. 42 человека скончались.
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В России впервые выявили индийский штамм коронавируса
У 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета, приехавших в апреле и мае в Россию из Индии, обнаружили штамм коронавируса B.1.617, который называют индийским штаммом.
Коронавирус в Крыму
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