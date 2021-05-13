В России впервые выявили индийский штамм коронавируса

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У 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета, приехавших в апреле и мае в Россию из Индии, обнаружили штамм коронавируса B.1.617, который называют индийским штаммом.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

«Студенты были изолированы, они ни с кем из ульяновцев не успели пообщаться, оба их водителя находятся под наблюдением, – рассказал руководитель эпидотдела Роспотребнадзора Диляра Хакимова. – Студентам запрещено в течение 14 дней общаться с внешним миром».

По ее информации, все контактировавшие со студентами – около 120 человек – отправлены на двухнедельную изоляцию и будут учиться дистанционно. В вузе усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности среди всех сотрудников и обучающихся, пишет «Фармвестник».

По словам Хакимовой, выход вируса за пределы обсерватора «исключен». Она подчеркнула, что управление Роспотребнадзора сразу же известило свое федеральное руководство о выявлении индийского штамма и маршруте следования студентов.

В правительстве региона не планируют принимать дополнительные профилактические меры из-за индийского штамма.

«Пока Роспотребнадзор считает, что принятых мер достаточно», – сказал первый заместитель губернатора Александр Костомаров.

Он отметил, что власти готовы принять дополнительные меры, если потребуется.

Штамм коронавируса B.1.617 стал четвертым вариантом вируса SARS-CoV-2, который Всемирная организация здравоохранения включила в список штаммов, вызывающих беспокойство на глобальном уровне. В этот список входят более заразные варианты вируса, которые вызывают более серьезные осложнения и хуже поддаются воздействию вакцин и лекарств.

В Индии в последние недели эпидемия коронавирусной инфекции усиливается, ежедневно выявляется более 400 тысяч зараженных. Россия не прерывала авиасообщения с Индией – хотя приостановила его с Турцией, ссылаясь на рост числа зараженных в этой стране.

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» в июне выпустит первую партию вакцины против коронавируса по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом РБК сообщил гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев. Вакцину будут производить под названием «Р-Кови». Она предназначена исключительно для экспорта и не поступит в гражданский оборот на территории России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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