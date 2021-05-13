В Крымском университете прокомментировали «минирование» колледжа

фото © Новости Крыма

Инцидент в Таврическом колледже Крымского федерального университета показал «высокую готовность спецслужб реагировать на экстренные ситуации», отметил ректор вуза Андрей Фалалеев.

«Анонимное сообщение о нахождении взрывного устройства на территории колледжа поступило на официальную почту учебного заведения в 9:00. Сразу же было принято решение об эвакуации студентов, преподавателей и рабочего персонала. Сработала тревожная кнопка, и пока шла эвакуация, а это всего 4 минуты, Росгвардия уже прибыла на территорию колледжа. Также оперативно сработали полиция, МЧС и скорая помощь», – рассказал ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

В ходе обследования территории информация о минировании не подтвердилась. Как отмечает директор учебного заведения, во время эвакуации все действовали быстро и без паники.

«Были эвакуированы 185 студентов. Они совершенно спокойно, но очень быстро собрались и вышли, чему поспособствовали неоднократные учения и тренировки. Преподаватели отвели всех детей на территорию спортивного комплекса 30-й школы, где они смогли подождать, пока шла проверка. Надо отдать должное профессионалам, которые показали нам, как нужно реагировать на такие ситуации. Мы не чувствовали паники, страха или беспомощности, поскольку знали, что с нами работают профессионалы и нас поддерживает родной университет», – подчеркнула директор Таврического колледжа Крымского федерального университета Юлия Гавриленко.

После проверки территории студенты колледжа вернулись к занятиям.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе в учреждениях образования усилят контроль безопасности. Во всех учреждениях образования Севастополя с сегодняшнего дня усиливают меры безопасности в связи с трагедией, произошедшей утром в одной из школ Казани.

В школах Крыма усиливают меры безопасности после трагедии в Казани. Меры безопасности усиливают во всех школах и интернатах Крыма после стрельбы в школе в Казани.

Детей три дня планово эвакуировали из «Артека». Всего эвакуировали 2411 детей, а также 252 педагога.

В Севастополь вернули советский обычай. Подать заявление о регистрации ребенка и получить свидетельство о его рождении севастопольцы теперь могут прямо в родильном доме.