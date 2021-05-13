Власть
В Алуште обещают вместо кольца построить многоуровневую развязку
фото © Викимапия
Многоуровневую транспортную развязку вместо кольца хотят построить на выезде из Алушты в сторону Ялты.
Это следует из приказа министра транспорта Крыма об утверждении перечня аварийно опасных участков дорог и мер по устранению причин ДТП на них.
Кольцо на выезде из Алушты вошло в этот перечень. На этом участке в текущем или следующем году появится камера видеофиксации нарушений на скорость. В качестве перспективной меры для снижения аварийности на кольце названо строительство в 2025 году многоуровневой развязки.
Накануне стало известно о включении в перечень крупных инфраструктурных проектов с государственным участием реконструкции дороги от Перевального до Алушты. В этот перечень уже входит строительство юго-восточного обхода Симферополя – от трассы «Таврида» до Перевального.
Ранее власти Крыма направили предложение федеральным властям профинансировать реконструкцию дороги на Ялту с расширением ее до четырех полос. По оценке, стоимость работ обошлась бы в 103 млрд рублей. Ввиду дороговизны реконструкции от нее решили отказаться, вместо этого было решено провести капитальный ремонт: добавить места для обгона и усовершенствовать существующие, укрепить обочину и улучшить качество дорожного покрытия.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Почти 170 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту за майские каникулы. Почти 170 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту в обоих направлениях за майские каникулы.
Конец праздникам: Симферополь встал в восьмибалльных пробках. В первый рабочий день мая столица республики буквально застыла в восьмибалльных пробках.
Власти России отменили проектирование городской электрички в Севастополе. На совещании с вице-премьером решили, что техзадание необходимо изменить.
В Крым полетят еще из шести городов России. В первые дни мая аэропорт «Симферополь» начал принимать рейсы еще из шести городов России.
В России запретят ловить китов и дельфинов
Правительство РФ предложило ужесточить законодательную базу промышленного и прибрежного вылова рыбы и морских млекопитающих, в том числе запретить добычу китов и дельфинов.
В Крымском университете прокомментировали «минирование» колледжа
Инцидент в Таврическом колледже Крымского федерального университета показал «высокую готовность спецслужб реагировать на экстренные ситуации», отметил ректор вуза Андрей Фалалеев.
Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек
За 12 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.
В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России
Перед 9 мая в Саках неизвестные сняли флаги Крыма и России, которыми украсили улицы города в честь празднования Дня Победы.
10 мая
Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов
Степень повреждения деревьев по большинству сортов достигла 80-90%.