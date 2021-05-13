В Алуште обещают вместо кольца построить многоуровневую развязку

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Многоуровневую транспортную развязку вместо кольца хотят построить на выезде из Алушты в сторону Ялты.

Это следует из приказа министра транспорта Крыма об утверждении перечня аварийно опасных участков дорог и мер по устранению причин ДТП на них.

Кольцо на выезде из Алушты вошло в этот перечень. На этом участке в текущем или следующем году появится камера видеофиксации нарушений на скорость. В качестве перспективной меры для снижения аварийности на кольце названо строительство в 2025 году многоуровневой развязки.

Накануне стало известно о включении в перечень крупных инфраструктурных проектов с государственным участием реконструкции дороги от Перевального до Алушты. В этот перечень уже входит строительство юго-восточного обхода Симферополя – от трассы «Таврида» до Перевального.

Ранее власти Крыма направили предложение федеральным властям профинансировать реконструкцию дороги на Ялту с расширением ее до четырех полос. По оценке, стоимость работ обошлась бы в 103 млрд рублей. Ввиду дороговизны реконструкции от нее решили отказаться, вместо этого было решено провести капитальный ремонт: добавить места для обгона и усовершенствовать существующие, укрепить обочину и улучшить качество дорожного покрытия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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