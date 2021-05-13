Туристы обнаружили ненужные бизнесу горячие источники в Крыму

Россиян удивил горячий источник в крымских степях.

Такие аномалии могут быть предвестниками надвигающейся вулканической активности, рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

Источник с водой в 47 градусов по Цельсию расположен в селе Низинном в Сакском районе Крыма. Открыли его достаточно давно, даже успели оборудовать купальни в совершенно неприметном неоштукатуренном здании.

«Сама скважина спрятана под железобетонным сооружением, а ближе к поселению местные соорудили здание купальни. Внутри все покрыто серо-бурым налетом из-за минеральной воды», — сообщила на своем YouTube-канале «Жизнь заставила» блогер из Краснодара Ольга Морозова.

Россиянку удивило то, что купальни бесплатные, а также то, что село в степях Крыма не стало туристическим центром. Однако задавшись вопросом, она сама же на него и ответила.

«Почему на базе этой скважины нет более цивильных купелей или даже бассейнов? А с другой стороны, может, и не нужно, местные пользуются этим бесплатно, ценят и берегут, а приди сюда бизнес, скорее всего, этой возможности у них уже и не будет», — заключила туристка.

Судя по комментариям в социальной сети, многие не знали о расположенном в Сакском районе горячем источнике. Пока одни пользователи пишут, что обязательно посетят достопримечательность, другие напоминают, что такие аномалии могут быть предвестниками надвигающейся вулканической активности.

Отметим, что ключ, расположенный в Низинном, не единственный в Крыму. Горячие источники есть и в Белогорском районе Крыма, а также в районе Старого Крыма. Встречаются они и в других районах полуострова, но реже.

Аномалии в регионе появились из-за того, что Крым пережил несколько геологических эпох. При этом горячие ключи Крыма не изучены до сих пор, так как многие скрыты под большим слоем осадочных пород.

«Теплые и термальные источники — это остатки древней вулканической активности, которая была на территории Крыма ориентировочно 180 миллионов лет назад. Сейчас никаких землетрясений, подвижек, движения лавы, конечно же, нет», — подчеркнул кандидат географических наук Игорь Вахрушев.

При этом опасаться не стоит, ведь и миллионы лет назад вулканическая активность в Крыму не была такой сильной, как, например, сейчас в современной Европе, напоминает эксперт.

«В местах с распространенной вулканической активностью появление горячих источников и их активизация свидетельствуют о том, что в ближайшее время может извергаться вулкан. Правда, эта методика применяется лишь к территориям действия современного вулканизма. В Крыму бояться, что начнутся подвижки и извержения, не стоит, так как этих условий глобальных уже нет здесь миллионы лет», — заключил он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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