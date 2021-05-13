Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +21
море +14

Происшествия

Трое строителей убили своего коллегу в Ялте

16:42 четверг, 13 мая 2021
Ялта

Следователи возбудили уголовное дело и предъявили обвинения троим жителям Ялты, которые убили своего коллегу.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что у строителей, которые работали на одном из объектов города, произошел конфликт с напарником при распределении заработка. Трое мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, избили тяжелыми предметами пострадавшего. Чтобы скрыть следы особо тяжкого преступления, сообщники сбросили тело в яму и забросали его строительным мусором. Спустя время страшную находку обнаружили другие рабочие при уборке территории», – сообщила Постнова.

По подозрению в совершении преступления были задержаны трое мужчин в возрасте 30, 32 и 35 лет. Сотрудники СК на месте преступления провели все необходимые следственные действия с целью сбора доказательственной базы, назначен ряд экспертиз.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. По ходатайству следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мошенник в федеральном розыске несколько лет оказывал риэлторские услуги в Симферополе. В крымской столице задержали 33-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за мошенничество.

В Симферополе мужчина за полчаса ограбил двоих прохожих. В Симферополе полицейские задержали мужчину, который за полчаса ограбил двоих случайных прохожих.

В Симферополе 36-летний псих проломил топором голову женщине. Подозреваемого отправили в закрытое отделение больницы села Строгоновка.

Мошенник проиграл выманенные деньги в букмекерской конторе в Симферополе. В полицию обратился житель крымской столицы, который пожаловался на мошенничество при сделке через один из популярных в интернете сайтов объявлений.

Власть
В России запретят ловить китов и дельфинов

В России запретят ловить китов и дельфинов

Правительство РФ предложило ужесточить законодательную базу промышленного и прибрежного вылова рыбы и морских млекопитающих, в том числе запретить добычу китов и дельфинов.

Власть
В Крымском университете прокомментировали «минирование» колледжа

В Крымском университете прокомментировали «минирование» колледжа

Инцидент в Таврическом колледже Крымского федерального университета показал «высокую готовность спецслужб реагировать на экстренные ситуации», отметил ректор вуза Андрей Фалалеев.

Коронавирус в Крыму
Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек

Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек

За 12 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов

Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов

Степень повреждения деревьев по большинству сортов достигла 80-90%.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации