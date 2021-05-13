Трое строителей убили своего коллегу в Ялте

Следователи возбудили уголовное дело и предъявили обвинения троим жителям Ялты, которые убили своего коллегу.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что у строителей, которые работали на одном из объектов города, произошел конфликт с напарником при распределении заработка. Трое мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, избили тяжелыми предметами пострадавшего. Чтобы скрыть следы особо тяжкого преступления, сообщники сбросили тело в яму и забросали его строительным мусором. Спустя время страшную находку обнаружили другие рабочие при уборке территории», – сообщила Постнова.

По подозрению в совершении преступления были задержаны трое мужчин в возрасте 30, 32 и 35 лет. Сотрудники СК на месте преступления провели все необходимые следственные действия с целью сбора доказательственной базы, назначен ряд экспертиз.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. По ходатайству следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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