Происшествия
Трое строителей убили своего коллегу в Ялте
Следователи возбудили уголовное дело и предъявили обвинения троим жителям Ялты, которые убили своего коллегу.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Установлено, что у строителей, которые работали на одном из объектов города, произошел конфликт с напарником при распределении заработка. Трое мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, избили тяжелыми предметами пострадавшего. Чтобы скрыть следы особо тяжкого преступления, сообщники сбросили тело в яму и забросали его строительным мусором. Спустя время страшную находку обнаружили другие рабочие при уборке территории», – сообщила Постнова.
По подозрению в совершении преступления были задержаны трое мужчин в возрасте 30, 32 и 35 лет. Сотрудники СК на месте преступления провели все необходимые следственные действия с целью сбора доказательственной базы, назначен ряд экспертиз.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. По ходатайству следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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