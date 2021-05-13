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Происшествия

Симферопольцу грозит два года тюрьмы за разбитые ситилайты

В Симферополе задержан 38-летний мужчина, который подозревается в порче дорогостоящих рекламных установок, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Полицейскими установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оторвал тротуарную плитку и бросил ее в рекламные световые короба, тем самым повредил их», – пояснили в ведомстве.

О том, что неизвестный повредил две рекламные конструкции, расположенные в центральной части Симферополя, в полицию  сообщил директор рекламной фирмы. По его словам, правонарушитель причинил компании ущерб на сумму свыше 350 тысяч рублей, сообщают в ведомстве.

Свою вину задержанный признал. Возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в умышленном уничтожении (повреждении) чужого имущества, что повлекло за собой значительный ущерб. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ в качестве максимального наказания предусматривает за это лишение свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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