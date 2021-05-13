Происшествия
Симферопольцу грозит два года тюрьмы за разбитые ситилайты
В Симферополе задержан 38-летний мужчина, который подозревается в порче дорогостоящих рекламных установок, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«Полицейскими установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оторвал тротуарную плитку и бросил ее в рекламные световые короба, тем самым повредил их», – пояснили в ведомстве.
О том, что неизвестный повредил две рекламные конструкции, расположенные в центральной части Симферополя, в полицию сообщил директор рекламной фирмы. По его словам, правонарушитель причинил компании ущерб на сумму свыше 350 тысяч рублей, сообщают в ведомстве.
Свою вину задержанный признал. Возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в умышленном уничтожении (повреждении) чужого имущества, что повлекло за собой значительный ущерб. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ в качестве максимального наказания предусматривает за это лишение свободы сроком до двух лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Привет из 90-х: в Феодосии нашли схрон с боеприпасами. Пограничники нашли в Феодосийском селе Курортное тайник с боеприпасами «из девяностых».
Жену гражданина Узбекистана, убитого ФСБ, депортируют из Крыма. В Крыму Советский районный суд вынес решение о депортации Сохибы Бурхановой, жены гражданина Узбекистана Наби Рахимова, застреленного при обыске сотрудниками ФСБ.
Крымчанина задержали за ложное сообщение о теракте в школе. Правоохранители Крыма задержали молодого мужчину за ложное сообщение в социальных сетях о якобы готовящемся теракте в одной из школ региона.
Украинские пограничники не пустили в Крым партию запрещенных лекарств. Украинские пограничники в пункте пропуска «Чаплинка» на въезде в Крым задержали контрабандиста, пытавшегося ввезти на полуостров лекарства с психотропными веществами в составе.
В России запретят ловить китов и дельфинов
Правительство РФ предложило ужесточить законодательную базу промышленного и прибрежного вылова рыбы и морских млекопитающих, в том числе запретить добычу китов и дельфинов.
В Крымском университете прокомментировали «минирование» колледжа
Инцидент в Таврическом колледже Крымского федерального университета показал «высокую готовность спецслужб реагировать на экстренные ситуации», отметил ректор вуза Андрей Фалалеев.
Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек
За 12 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.
В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России
Перед 9 мая в Саках неизвестные сняли флаги Крыма и России, которыми украсили улицы города в честь празднования Дня Победы.
10 мая
Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов
Степень повреждения деревьев по большинству сортов достигла 80-90%.