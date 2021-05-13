Российские военные будут строить новый комплекс возле Херсонеса в Севастополе

фото © po-krymu.ru

Рядом с Херсонесом начались исследовательские работы, предшествующие строительству современного историко-археологического комплекса. Этим объясняется появление в районе музея-заповедника нового забора, ранее обеспокоившего жителей Севастополя.

Об этом в интервью местному телеканалу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Перед тем, как должны были зайти археологи, – а было принято решение, что они зайдут после майских праздников, – территорию надо будет обследовать минерам. Там техника, которая первая появилась, это были военные минеры, которые исследовали эту территорию», – рассказал глава города.

Он напомнил, что строительство историко-археологического парка возле Херсонеса еще в 2015 году обсуждалось с президентом, который дал поручение разработать концепцию нового объекта.

По словам Развожаева, на территории, граничащей с музеем-заповедником «Херсонес Таврический», появится целый комплекс объектов капитального строительства, но ни один из них не затронет земель, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Объекты культурного наследия –12 и 13 батареи, находящиеся вблизи, тоже не пострадают, заверил глава города.

В рамках проекта здесь должны появиться: образовательная школа с углубленным изучением гуманитарных наук, филиал детского международного центра «Артек», а также выставочные площадки, на которых будут демонстрироваться экспонаты из хранилищ музея Херсонеса и новые артефакты, найденные археологами.

Строительством нового историко-археологического парка займутся структуры Министерства обороны России совместно с управлением охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие), отметил Развожаев. Он подчеркнул, что сейчас специалисты работают над технической документацией, и предположительно уже в июне новый проект презентуют горожанам.

Источник в силовых структурах Крыма рассказал, что территория, на которой планируется строительство историко-археологического комплекса, ранее находилась в ведении Министерства обороны России, но была передана городу в 2020-м году. В том же, что именно военные приступят к строительству, нет ничего удивительного.

«Это новая практика. У нас военные много чего строят – разные объекты, водозаборы. Им не нужно участвовать в тендерах. Кому принадлежат земли – не имеет значения. Военные оттуда уже съехали», – пояснил собеседник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Около Крыма перехвачены два французских истребителя и заправщик. Два французских истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик были перехвачены российским Су-30 в небе над Черным морем.

Военный корабль Украины попытался прорваться в закрытую зону у Крыма. Украинский военный корабль проводил совместные маневры с кораблем береговой охраны ВМС США в Черном море.

Пильщики кораблей вернулись на прежнее место в Севастополе. Вредоносное предприятие пока что отправилось из Казачьей бухты в Стрелецкую, а не в Инкерман.

ВМС США задержали судно с российским оружием. Американский ракетный крейсер USS Monterey задержал в Аравийском море корабль без опознавательных знаков с партией оружия.