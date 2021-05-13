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Российские военные будут строить новый комплекс возле Херсонеса в Севастополе
фото © po-krymu.ru
Рядом с Херсонесом начались исследовательские работы, предшествующие строительству современного историко-археологического комплекса. Этим объясняется появление в районе музея-заповедника нового забора, ранее обеспокоившего жителей Севастополя.
Об этом в интервью местному телеканалу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Перед тем, как должны были зайти археологи, – а было принято решение, что они зайдут после майских праздников, – территорию надо будет обследовать минерам. Там техника, которая первая появилась, это были военные минеры, которые исследовали эту территорию», – рассказал глава города.
Он напомнил, что строительство историко-археологического парка возле Херсонеса еще в 2015 году обсуждалось с президентом, который дал поручение разработать концепцию нового объекта.
По словам Развожаева, на территории, граничащей с музеем-заповедником «Херсонес Таврический», появится целый комплекс объектов капитального строительства, но ни один из них не затронет земель, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Объекты культурного наследия –12 и 13 батареи, находящиеся вблизи, тоже не пострадают, заверил глава города.
В рамках проекта здесь должны появиться: образовательная школа с углубленным изучением гуманитарных наук, филиал детского международного центра «Артек», а также выставочные площадки, на которых будут демонстрироваться экспонаты из хранилищ музея Херсонеса и новые артефакты, найденные археологами.
Строительством нового историко-археологического парка займутся структуры Министерства обороны России совместно с управлением охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие), отметил Развожаев. Он подчеркнул, что сейчас специалисты работают над технической документацией, и предположительно уже в июне новый проект презентуют горожанам.
Источник в силовых структурах Крыма рассказал, что территория, на которой планируется строительство историко-археологического комплекса, ранее находилась в ведении Министерства обороны России, но была передана городу в 2020-м году. В том же, что именно военные приступят к строительству, нет ничего удивительного.
«Это новая практика. У нас военные много чего строят – разные объекты, водозаборы. Им не нужно участвовать в тендерах. Кому принадлежат земли – не имеет значения. Военные оттуда уже съехали», – пояснил собеседник.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Российские военные будут строить новый комплекс возле Херсонеса в Севастополе
Рядом с Херсонесом начались исследовательские работы, предшествующие строительству современного историко-археологического комплекса. Этим объясняется появление в районе музея-заповедника нового забора, ранее обеспокоившего жителей Севастополя.
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