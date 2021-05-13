Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +21
море +14

Происшествия

Пьяный крымчанин порезал ножом лицо приятеля

14:33 четверг, 13 мая 2021
Джанкой

В Джанкое местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары ножом по лицу своего приятеля.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Патрулируя населенный пункт, наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о конфликте на улице Джанкойской. На месте происшествия росгвардейцы увидели нетрезвого злоумышленника – он размахивал холодным оружием и угрожал своим приятелям», - сообщили в пресс-службе.

Правоохранители задержали 39-летнего мужчину и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. При этом один из росгвардейцев оказал доврачебную помощь пострадавшему и вызвал бригаду медиков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе мужчина за полчаса ограбил двоих прохожих. В Симферополе полицейские задержали мужчину, который за полчаса ограбил двоих случайных прохожих.

В Симферополе 36-летний псих проломил топором голову женщине. Подозреваемого отправили в закрытое отделение больницы села Строгоновка.

Мошенник проиграл выманенные деньги в букмекерской конторе в Симферополе. В полицию обратился житель крымской столицы, который пожаловался на мошенничество при сделке через один из популярных в интернете сайтов объявлений.

В Севастополе официант похитил банковскую карту у посетительницы кафе. Севастопольские полицейские раскрыли кражу 50 тысяч рублей у посетительницы кафе.

Власть
В России запретят ловить китов и дельфинов

В России запретят ловить китов и дельфинов

Правительство РФ предложило ужесточить законодательную базу промышленного и прибрежного вылова рыбы и морских млекопитающих, в том числе запретить добычу китов и дельфинов.

Власть
В Крымском университете прокомментировали «минирование» колледжа

В Крымском университете прокомментировали «минирование» колледжа

Инцидент в Таврическом колледже Крымского федерального университета показал «высокую готовность спецслужб реагировать на экстренные ситуации», отметил ректор вуза Андрей Фалалеев.

Коронавирус в Крыму
Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек

Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек

За 12 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов

Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов

Степень повреждения деревьев по большинству сортов достигла 80-90%.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации