Пьяный крымчанин порезал ножом лицо приятеля

В Джанкое местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары ножом по лицу своего приятеля.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Патрулируя населенный пункт, наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о конфликте на улице Джанкойской. На месте происшествия росгвардейцы увидели нетрезвого злоумышленника – он размахивал холодным оружием и угрожал своим приятелям», - сообщили в пресс-службе.

Правоохранители задержали 39-летнего мужчину и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. При этом один из росгвардейцев оказал доврачебную помощь пострадавшему и вызвал бригаду медиков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе мужчина за полчаса ограбил двоих прохожих. В Симферополе полицейские задержали мужчину, который за полчаса ограбил двоих случайных прохожих.

В Симферополе 36-летний псих проломил топором голову женщине. Подозреваемого отправили в закрытое отделение больницы села Строгоновка.

Мошенник проиграл выманенные деньги в букмекерской конторе в Симферополе. В полицию обратился житель крымской столицы, который пожаловался на мошенничество при сделке через один из популярных в интернете сайтов объявлений.

В Севастополе официант похитил банковскую карту у посетительницы кафе. Севастопольские полицейские раскрыли кражу 50 тысяч рублей у посетительницы кафе.