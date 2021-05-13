Происшествия
Пьяный крымчанин порезал ножом лицо приятеля
В Джанкое местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары ножом по лицу своего приятеля.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
«Патрулируя населенный пункт, наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о конфликте на улице Джанкойской. На месте происшествия росгвардейцы увидели нетрезвого злоумышленника – он размахивал холодным оружием и угрожал своим приятелям», - сообщили в пресс-службе.
Правоохранители задержали 39-летнего мужчину и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. При этом один из росгвардейцев оказал доврачебную помощь пострадавшему и вызвал бригаду медиков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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