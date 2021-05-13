Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Прививки от коронавируса сделали свыше 170 тысяч крымчан ● В Крыму растет число госпитализаций пациентов с COVID ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму с начала мая от коронавируса скончались более 40 человек ● В Крыму опять растет число новых заражений
Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек
фото © Новости Крыма
За 12 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3045 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 109 человек, выздоровевших за весь период – 38556 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму растет число госпитализаций пациентов с COVID. За неделю в Крыму увеличилось число случаев госпитализаций пациентов с COVID-19.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 11 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму с начала мая от коронавируса скончались более 40 человек. В Крыму за первые 10 дней мая выявлено 1 тысяча 13 новых случаев коронавируса. 42 человека скончались.
В Крыму опять растет число новых заражений. За 10 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек
За 12 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
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