Прививки от коронавируса сделали свыше 170 тысяч крымчан

На сегодняшний день в Крыму поставлено 232 тысяч 852 дозы вакцины от коронавируса. Привито 174 тысяч 163 человека.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

«Функционируют 96 пунктов вакцинации, организовано 57 выездных бригад. Продолжают работу мобильные пункты вакцинации в торговых центрах и общественных местах в городах: Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Симферополь», — сообщил Остапенко.

Он также добавил, что в праздничные дни темпы проведения вакцинации несколько снизились. Пока привита только пятая часть от запланированного количества.

«Особенно важно привиться тем, кому более 60 лет. Чем быстрее мы это сделаем (проведем вакцинацию, ред.), тем быстрее получим возможность взять на полный контроль эпидемиологическую ситуацию в Республике», — подчеркнул министр здравоохранения Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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