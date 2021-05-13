Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +22
море +14

Происшествия

Привет из 90-х: в Феодосии нашли схрон с боеприпасами

09:08 четверг, 13 мая 2021
Феодосия
Привет из 90-х: в Феодосии нашли схрон с боеприпасами

фото © Новости Крыма

Пограничники нашли в Феодосийском селе Курортное тайник с боеприпасами «из девяностых».

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму, опасная находка обнаружена на территории Лисьей бухты.

По данным погрануправления, на территории особо охраняемой природной территории регионального значения ландшафтно-рекреационного парка «Лисья бухта – Эчки-Даг» обнаружен схрон с деталями огнестрельного оружия, подвергшимися сильной коррозии, патронами различного калибра порядка четырехсот штук, осколочной гранатой Ф-1 и емкостью с порохом.

«По данному факту установленным порядком были проинформированы сотрудники МВД, а также взрывотехники Росгвардии по Республике Крым, которые произвели вскрытие схрона и извлечение обнаруженных предметов из земли. По предварительной версии, обнаруженный схрон относится к 90-м годам прошлого столетия», - уточнили в пресс-службе.

Все найденные предметы переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанина задержали за ложное сообщение о теракте в школе. Правоохранители Крыма задержали молодого мужчину за ложное сообщение в социальных сетях о якобы готовящемся теракте в одной из школ региона.

Украинские пограничники не пустили в Крым партию запрещенных лекарств. Украинские пограничники в пункте пропуска «Чаплинка» на въезде в Крым задержали контрабандиста, пытавшегося ввезти на полуостров лекарства с психотропными веществами в составе.

В Крыму сотрудники ФСБ застрелили подозреваемого. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подозреваемого в совершении преступления во время задержания.

СБУ обыскивает дом Медведчука из-за добычи газа в Крыму. В доме руководителя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Киеве проходит обыск.

Коронавирус в Крыму
Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек

Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек

За 12 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Российские военные будут строить новый комплекс возле Херсонеса в Севастополе

Российские военные будут строить новый комплекс возле Херсонеса в Севастополе

Рядом с Херсонесом начались исследовательские работы, предшествующие строительству современного историко-археологического комплекса. Этим объясняется появление в районе музея-заповедника нового забора, ранее обеспокоившего жителей Севастополя.

Общество
Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов

Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов

Степень повреждения деревьев по большинству сортов достигла 80-90%.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации