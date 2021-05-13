Происшествия
Привет из 90-х: в Феодосии нашли схрон с боеприпасами
фото © Новости Крыма
Пограничники нашли в Феодосийском селе Курортное тайник с боеприпасами «из девяностых».
Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму, опасная находка обнаружена на территории Лисьей бухты.
По данным погрануправления, на территории особо охраняемой природной территории регионального значения ландшафтно-рекреационного парка «Лисья бухта – Эчки-Даг» обнаружен схрон с деталями огнестрельного оружия, подвергшимися сильной коррозии, патронами различного калибра порядка четырехсот штук, осколочной гранатой Ф-1 и емкостью с порохом.
«По данному факту установленным порядком были проинформированы сотрудники МВД, а также взрывотехники Росгвардии по Республике Крым, которые произвели вскрытие схрона и извлечение обнаруженных предметов из земли. По предварительной версии, обнаруженный схрон относится к 90-м годам прошлого столетия», - уточнили в пресс-службе.
Все найденные предметы переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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