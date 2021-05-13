Власть
Полумиллиардный иск не остановит троллейбусы в Севастополе
фото © Тарас Любимов / ForPost
Лизинговая компания ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) 7 мая 2021 года подала огромный иск против ГУПа «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», соответствующая запись имеется на сайте Арбитражного суда Севастополя.
В данный момент известно, что сумма претензий составляет 492 674 603 рубля.
В ГУПе сообщили, что вне зависимости от юридических нюансов, работа инфраструктуры городского транспорта не имеет никаких рисков.
Эту же позицию подтвердили в департаменте транспорта правительства Севастополя, привлеченном к судебному процессу в качестве третьей стороны, заявив о полноценном функционировании общественного транспорта в городе-герое в любом случае.
Это не единственный иск, поданный различными юридическими лицами против ГУПа «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова». ООО «Севэнергосбыт» требует от предприятия 11 247 035 рублей, не считая пени и неустоек, а упоминавшаяся ГТЛК смогла добиться судебного решения об истребовании с ГУПа 60 000 рублей пошлины.
Напомним, в сентябре 2019 года было объявлено о закупке Севастополем 100 новых троллейбусов в лизинг за полтора миллиарда рублей. Через месяц стало известно о планах на еще 50 троллейбусов за 781 млн рублей – в связи с этим «Севэлектроавтотранс» экстренно объявил набор желающих стать водителем общественного транспорта.
Отметим, что согласно договору с той же ГТЛК до 5 мая 2022 года должна произойти поставка в Севастополь пяти морских пассажирских судов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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