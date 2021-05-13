Неизвестный сообщил о минировании одного из зданий Крымского университета

Оцепление, выставленное ранее по периметру здания Таврического колледжа КФУ после сообщения о минировании, снято.

«Оцепление сняли. Ничего не нашли. Дети возвращаются», - сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета.

Утром в четверг в Симферополе силовики оцепили здание Таврического колледжа КФУ.

Как сообщал источник в КФУ, на почту учебного заведения поступило письмо о минировании. Информация об этом была немедленно направлена силовикам, которые произвели эвакуацию студентов и сотрудников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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