Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании одного из зданий Крымского университета
Оцепление, выставленное ранее по периметру здания Таврического колледжа КФУ после сообщения о минировании, снято.
«Оцепление сняли. Ничего не нашли. Дети возвращаются», - сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета.
Утром в четверг в Симферополе силовики оцепили здание Таврического колледжа КФУ.
Как сообщал источник в КФУ, на почту учебного заведения поступило письмо о минировании. Информация об этом была немедленно направлена силовикам, которые произвели эвакуацию студентов и сотрудников.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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