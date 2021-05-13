Неизученные насекомые атаковали дубы на Южном берегу Крыма

Так выглядят неизвестные ягоды | фото © Екатерина Братчун (Все растения Крыма|ВКонтакте)

Туристы заметили на листьях дубов в окрестностях Ялты странные зеленые шарики, похожие на ягоды крыжовника.

Оказалось, что на деревьях поселились личинки орехотворки, жизнь которых еще не до конца исследована учеными.

Сообщение о странных «ягодах» появилось в группе «Все растения Крыма» в соцсети «ВКонтакте».

«Подскажите, что это? Болезнь? Молодые дубы все в таких «ягодках» на листьях», — задает вопрос подписчица.

Скорее всего, крымчане встретили так называемые галлы, которые образовали перепончатокрылые насекомые орехотворки, рассказал ForPost доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.

Самка откладывает яйцо в основную ткань, так называемую паренхиму листа. И в этом месте за счет того, что личинка выделяет определенные химические вещества, начинает расти образование. Личинка питается этой паренхимой, увеличивается в размерах и там же со временем окукливается. Таким образом, происходит полный цикл ее развития, пояснил ученый.

«Это очень интересное явление, не изученное до конца. Получается, что личинки внедряют особый генетический механизм, который меняет структуру и рост растения. Если бы люди им владели, то выращивали на дубах бананы», — заключает эксперт.

Со временем «плод» темнеет, поэтому галлы называют еще чернильными. И действительно, раньше их использовали для изготовления растительных чернил.

Сергей Иванов добавил, что деревьям эти наросты не вредят, также они безопасны для людей, даже если их надкусить.

В тексте использованы материалы: Форпост

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