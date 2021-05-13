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Происшествия

Мошенник в федеральном розыске несколько лет оказывал риэлторские услуги в Симферополе

В крымской столице задержали 33-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за мошенничество.

Он взял оплату за ремонт и изготовление мебели в 800 тысяч рублей, но обязательства не выполнил.

«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что на протяжении нескольких лет разыскиваемый скрывается от следственных органов в крымской столице. При проверке сведения подтвердились. Мужчина приехал в Симферополь из города Тюмени, снял квартиру и даже занялся предпринимательской деятельностью по оказанию риэлторских услуг», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Разыскиваемого задержали в одном из торговых центров города и передали инициаторам розыска.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе 36-летний псих проломил топором голову женщине. Подозреваемого отправили в закрытое отделение больницы села Строгоновка.

Мошенник проиграл выманенные деньги в букмекерской конторе в Симферополе. В полицию обратился житель крымской столицы, который пожаловался на мошенничество при сделке через один из популярных в интернете сайтов объявлений.

В Севастополе официант похитил банковскую карту у посетительницы кафе. Севастопольские полицейские раскрыли кражу 50 тысяч рублей у посетительницы кафе.

В Симферополе псих-рецидивист топором проломил череп женщине. В Симферополе задержали психически нездорового местного жителя, который в пьяной ссоре напал с топором на свою знакомую.

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