Мошенник в федеральном розыске несколько лет оказывал риэлторские услуги в Симферополе

В крымской столице задержали 33-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за мошенничество.

Он взял оплату за ремонт и изготовление мебели в 800 тысяч рублей, но обязательства не выполнил.

«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что на протяжении нескольких лет разыскиваемый скрывается от следственных органов в крымской столице. При проверке сведения подтвердились. Мужчина приехал в Симферополь из города Тюмени, снял квартиру и даже занялся предпринимательской деятельностью по оказанию риэлторских услуг», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Разыскиваемого задержали в одном из торговых центров города и передали инициаторам розыска.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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