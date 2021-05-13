Курортный сезон
Развитие сюжета: Эксперты признали, что туробъекты Крыма необоснованно подняли цены ● Крым возглавил рейтинг популярных регионов для отдыха в палатках ● «Не бизнес, а базар-вокзал»: скандалы с бронированием отелей в Крыму ● Когда у берегов полуострова прогреется морская вода ● «Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту
Кто и зачем отменяет брони на отели Крыма и перепродает их втридорога
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Большая часть крымских отельеров не стали поднимать цены, отменять ранее сделанные брони и перепродавать их по двойной цене.
Такое заявление в эфире радио «Спутник в Крыму» сделал председатель комитета по туризму КРО «Опора России» Анатолий Тарасенко.
Ранее в социальных сетях появились сообщения, что некоторые владельцы туристической недвижимости заявили о двукратном увеличении стоимости проживания на уже забронированное жилье. А в случае отказа внести доплату аннулировали бронь.
«В большей степени это коснулось домов и вилл», - констатировал Тарасенко и добавил, что такое отношение к гостям не идет на пользу нашей туристической сфере. Однако, по словам эксперта, большая часть сектора – около 90% – добропорядочные игроки, которые не стали гнаться за сверхприбылями в ущерб репутации.
По мнению гостя студии, подобные вещи могут делать только недальновидные собственники, не рассчитывающие работать в долгую. Ситуация с пандемией не вечна, уверен он. И весьма вероятна развязка, при которой предложение будет сильно превосходить спрос, и «тогда придется не только снижать цены, но и бороться за каждого гостя».
«Окончательно ценовая политика в Крыму придет в норму только после открытия выездного туризма, когда у россиян появится возможность выбирать. До этого момента крымскому сектору гостеприимства необходимо стараться сделать все, чтобы гости захотели вернуться в Крым даже при наличии альтернативы», - резюмировал он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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