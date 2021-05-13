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Кто и зачем отменяет брони на отели Крыма и перепродает их втридорога

10:24 четверг, 13 мая 2021
Кто и зачем отменяет брони на отели Крыма и перепродает их втридорога

фото © pixabay.com

Большая часть крымских отельеров не стали поднимать цены, отменять ранее сделанные брони и перепродавать их по двойной цене.

Такое заявление в эфире радио «Спутник в Крыму» сделал председатель комитета по туризму КРО «Опора России» Анатолий Тарасенко. 

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что некоторые владельцы туристической недвижимости заявили о двукратном увеличении стоимости проживания на уже забронированное жилье. А в случае отказа внести доплату аннулировали бронь. 

«В большей степени это коснулось домов и вилл», - констатировал Тарасенко и добавил, что такое отношение к гостям не идет на пользу нашей туристической сфере. Однако, по словам эксперта, большая часть сектора – около 90% – добропорядочные игроки, которые не стали гнаться за сверхприбылями в ущерб репутации.

По мнению гостя студии, подобные вещи могут делать только недальновидные собственники, не рассчитывающие работать в долгую. Ситуация с пандемией не вечна, уверен он. И весьма вероятна развязка, при которой предложение будет сильно превосходить спрос, и «тогда придется не только снижать цены, но и бороться за каждого гостя».

«Окончательно ценовая политика в Крыму придет в норму только после открытия выездного туризма, когда у россиян появится возможность выбирать. До этого момента крымскому сектору гостеприимства необходимо стараться сделать все, чтобы гости захотели вернуться в Крым даже при наличии альтернативы», - резюмировал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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