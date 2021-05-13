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Происшествия

Крымчанин стал фигурантом уголовного дела из-за мошенничества с пособием по безработице

12:07 четверг, 13 мая 2021

Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении жителя Кировского района Крыма, незаконно получавшего пособие по безработице.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Имея статус безработного, мужчина заключил договор о возмездном оказании услуг с предприятием, в последующем получая от этой деятельности доход, – говорится в сообщении. – Однако об указанном факте в центр занятости житель района не сообщил, получив от государства пособие по безработице в размере 33 тыс рублей, которым распорядился по своему усмотрению».

В ведомстве отметили, что мужчина обратился в территориальное отделение центра занятости населения с заявлением о содействии в поиске подходящей работы в ноябре 2020 года и подтвердил, что не имеет работы и заработка. На работу он устроился в том же месяце.

В связи с этим прокурор направил в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. В отношении 45-летнего жителя Кировского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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