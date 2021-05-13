Крымчанам придется оплатить долги перед украинскими банками

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Если житель Крыма или Севастополя получает письмо с требованием о возврате долга украинскому банку, ему необходимо обратиться в Фонд защиты вкладчиков.

«Эта организация создана специально для урегулирования споров между финансовыми организациями и жителями полуострова», - сообщила эксперт «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская.

Она напомнила, что «при переходе Крыма и Севастополя под юрисдикцию РФ возникли определенные сложности во взаимоотношениях банков, вкладчиков и заемщиков».

«Так как украинские банки «ушли» с полуострова, заемщикам, которые до 2014 года взяли у них кредиты, был предложен выход в виде принятия закона ФЗ-422 «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженностей заемщиков, проживающих на территории республики Крым и города Севастополя» от 30 декабря 2015 года», - сказала Пожарская.

Этим документом также были внесены изменения в федеральный закон о защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и их обособленных структурных подразделениях, зарегистрированных или действующих на территории двух субъектов. Полномочиями посредника в урегулировании интересов был наделен «Фонд защиты вкладчиков».

«Если человек получает письмо с требованием о возврате долга украинскому банку, в первую очередь ему необходимо обратиться в Фонд. Специалисты организации помогут разобраться в ситуации и проконсультируют о возможности реструктуризации или списания долга», - заявила эксперт. Но ни в коем случае нельзя игнорировать такие письма, подчеркнула она.

По словам гостьи эфира, с 2015 года в России разработаны и действуют процедуры как возврата долгов украинским банкам, так и возврата депозитных накоплений крымским вкладчикам. Кроме того, она отметила, что предъявлять право требования на возврат долгов в России могут только пять организация, получивших аккредитацию в «Фонде защиты вкладчиков». Данные об этих организациях с указанием полных реквизитов и контактной информации содержатся в реестре на сайте организации.

«Чтобы понять, нужно ли возвращать долг, существует ли возможность его списания или реструктуризации, необходимо обратиться в Фонд по телефону горячей линии: 8-800-234-77-44. Специалисты рассмотрят каждый случай в индивидуальном порядке и помогут найти законный выход из ситуации», - заключила эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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