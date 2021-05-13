Власть
Крымчанам придется оплатить долги перед украинскими банками
фото © finclub.net
Если житель Крыма или Севастополя получает письмо с требованием о возврате долга украинскому банку, ему необходимо обратиться в Фонд защиты вкладчиков.
«Эта организация создана специально для урегулирования споров между финансовыми организациями и жителями полуострова», - сообщила эксперт «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская.
Она напомнила, что «при переходе Крыма и Севастополя под юрисдикцию РФ возникли определенные сложности во взаимоотношениях банков, вкладчиков и заемщиков».
«Так как украинские банки «ушли» с полуострова, заемщикам, которые до 2014 года взяли у них кредиты, был предложен выход в виде принятия закона ФЗ-422 «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженностей заемщиков, проживающих на территории республики Крым и города Севастополя» от 30 декабря 2015 года», - сказала Пожарская.
Этим документом также были внесены изменения в федеральный закон о защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и их обособленных структурных подразделениях, зарегистрированных или действующих на территории двух субъектов. Полномочиями посредника в урегулировании интересов был наделен «Фонд защиты вкладчиков».
«Если человек получает письмо с требованием о возврате долга украинскому банку, в первую очередь ему необходимо обратиться в Фонд. Специалисты организации помогут разобраться в ситуации и проконсультируют о возможности реструктуризации или списания долга», - заявила эксперт. Но ни в коем случае нельзя игнорировать такие письма, подчеркнула она.
По словам гостьи эфира, с 2015 года в России разработаны и действуют процедуры как возврата долгов украинским банкам, так и возврата депозитных накоплений крымским вкладчикам. Кроме того, она отметила, что предъявлять право требования на возврат долгов в России могут только пять организация, получивших аккредитацию в «Фонде защиты вкладчиков». Данные об этих организациях с указанием полных реквизитов и контактной информации содержатся в реестре на сайте организации.
«Чтобы понять, нужно ли возвращать долг, существует ли возможность его списания или реструктуризации, необходимо обратиться в Фонд по телефону горячей линии: 8-800-234-77-44. Специалисты рассмотрят каждый случай в индивидуальном порядке и помогут найти законный выход из ситуации», - заключила эксперт.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В начале мая в Крыму подорожали огурцы, помидоры и картошка. В Республике Крым с конца апреля выросли в цене зимние и летние овощи, а по некоторым овощным позициям стоимость с декабря прошлого года прибавила до 30%.
Стало известно сколько крымчан воспользовались льготной ипотекой. За время действия в России программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в Госкомрегистре зарегистрировали более тысячи договоров долевого участия в строительстве.
В Крыму активно банкротят местные компании. За один день в арбитраж Крыма поступило сразу восемь банкротных исков к местным компаниям, включая одно муниципальное унитарное предприятие из сферы сбора отходов.
Средняя зарплата крымчан выросла на пять процентов. Средняя начисленная заработная плата по полному кругу организаций Крыма в январе-феврале 2021 года составила 33 364 рубля, сообщил Крымстат.
Пугающая стабильность: каждый день в Крыму заражается по сотне человек
За 12 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Российские военные будут строить новый комплекс возле Херсонеса в Севастополе
Рядом с Херсонесом начались исследовательские работы, предшествующие строительству современного историко-археологического комплекса. Этим объясняется появление в районе музея-заповедника нового забора, ранее обеспокоившего жителей Севастополя.
В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России
Перед 9 мая в Саках неизвестные сняли флаги Крыма и России, которыми украсили улицы города в честь празднования Дня Победы.
10 мая
Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов
Степень повреждения деревьев по большинству сортов достигла 80-90%.